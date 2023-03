Tak wyglądałby kosmos, gdybyś widział promieniowanie gamma

Zobacz ciekawą animację.

Większość światła, które przenika przez Wszechświat, jest niedostrzegalne dla ludzkiego oka. To widzi bowiem tylko i wyłącznie tak zwane światło widzialne, czyli promieniowanie o długości fali wynoszącej od 380 do 750 nm. Tymczasem w kosmosie występuje też promieniowanie o falach zarówno dużo dłuższych, jak i dużo krótszych, od promieniowania radiowego i mikrofal, przez podczerwień i ultrafiolet, a ż po promieniowanie rentgenowskie i gamma.Oczywiście, wszystkie te typy promieniowania jesteśmy w stanie wykrywać za pomocą specjalistycznych instrumentów, które zostały wynalezione i zbudowane na przestrzeni lat. Jednym z takich instrumentów jest należący między innymi do– teleskop znajdujący się na niskiej orbicie okołoziemskiej i wykrywający. Wykorzystując zebrane przez niego dane naukowcy z NASA właśnie stworzyli mapę oraz animację, która pokazuje, jakwyglądałby, gdybyśmy mogli zobaczyć promieniowanie gamma naszymi oczami.Animacja NASA reprezentuje rok zmieniającego się promieniowania gamma emitowanego przez 1525 źródeł w okresie od. Każda klatka animacji odpowiada 3 dniom obserwacji. Promieniowanie to przyjęło w niej formę różowych kropek. Im większa kropka, tym więcej promieniowania. Żółta kropka przedstawia zaś ścieżkę, jaką na niebie pokonywało

Animacja NASA, która pokazuje, jak wyglądałoby niebo, gdyby nasze oczy mogły widzieć promieniowanie gamma. | Źrodło: NASA/Centrum Lotów Kosmicznych imienia George’a C. Marshalla/Daniel Kocevski





„Zainspirowała nas działalność astronomów, którzy badają galaktyki. Chcieliśmy porównać krzywe światła widzialnego i promieniowania gamma w długich przedziałach czasowych i dlatego stworzyliśmy tę bazę danych.”

„Otrzymywaliśmy prośby o przetworzeniu danych na temat jednego obiektu na raz. Teraz cała społeczność naukowa ma dostęp do wszystkich przeanalizowanych danych z całego katalogu.”

Jasne źródła promieniowania

, powiedział astrofizykJak widać, na animacji dzieje się naprawdę sporo. Trzeba jednak docenić to, że poza promieniowaniem widzialnym gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec innych typów promieniowania. Kosmos wyglądałby dla nas bowiem niczym jeden wielki bałagan.Większość promieniowania gamma, które możemy zobaczyć w animacji, pochodzi z tak zwanych blazarów – typów kwazarów.to galaktyka z bardzo aktywnym jądrem – jądrem zawierającym supermasywną czarną dziurę pożerającą materię w zawrotnym tempie. Materia ta jest ogrzewana do ekstremalnych temperatur i zanim trafi poza horyzont zdarzeń rozświetla przestrzeń kosmiczną. Kwazary emitują najjaśniejsze światło w kosmosie.Niektóre kwazary posiadają dżety plazmy, które są wystrzeliwane z ich jąder. Jeżeli dżety te są zwrócone w idealnie lub mniej więcej w stronę Ziemi, mamy do czynienia z. W związku z tym emitowane przez nich światło jest z naszej perspektywy szczególnie jasne.Blarazy są znanymi źródłami promieniowania gamma, ale ich światło regularnie się zmienia. Fluktuacje te mogą natomiast pomóc astronomom w badaniu tego, jak te giganty odżywiają się otaczającą ich materią. W połączeniu z innymi danymi mogą również pomóc w poszerzeniu ogólnej wiedzy na temat Wszechświata.W kosmosie promieniowanie gamma emitują również gwiazdy neutronowe należące do kategorii pulsarów, podwójne gwiazdy neutronowe czy pozostałości po wybuchach supernowych. Długoterminowe obserwacje wszystkich tych źródeł mogą zapewnić lepszy wgląd w zjawiska powiązane z promieniowaniem gamma.Źródło: NASA , fot. tyt. DESY, Science Communication Lab