Biegun południowy Marsa niczym szwajcarski ser? W końcu wiadomo dlaczego

Ten region Czerwonej Planety wygląda bardzo nietypowo.

Zagadka bieguna rozwiązana

„Mars doświadcza 100 000-letnich cykli, w trakcie których jego bieguny albo zbliżają się, albo odchylają się od Słońca.”

„Wahania te powodują, że ilość światła słonecznego święcącego w każdym paśmie szerokości geograficznej, a tym samym temperatura każdego pasma, również podlegają cyklom. Podczas tych cykli lód wodny przemieszcza się z cieplejszych do zimniejszych regionów, napędzając podstawowy, długoterminowy, globalny cykl wodny Marsa.”

Chociaż większość powierzchnito rdzawoczerwone pustkowie, jego biegun południowy prezentuje się zgoła inaczej. Wprawdzie on także jest pustkowiem, jednakże pokrywają go dziwaczne struktury, które przypominają…Naukowcy od kilku lat wiedzą, z czego te struktury są zbudowane – warstw zamarzniętego dwutlenku węgla i zamarzniętej wody, które osadzały się przez wiele lat. Mieli jednak problem z dojściem do tego, w jaki sposób one powstały i zmieniały się na przestrzeni czasu – aż to teraz.W pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmiew stanie Arizona w USA przedstawił model, który odwzorowuje historię klimatu Marsa sprzed ostatnich 510 tysięcy lat. Model ten pokazuje, jak znajdujące się na biegunie południowym struktury zmieniały się zgodnie z nachyleniem osi obrotu planety., powiedział Buhler.W ramach swoich badań Buhler wykorzystał model numeryczny, by zasymulować proces tworzenia się warstw lodu na przestrzeni czasu. Następnie uruchomił ten model około miliard razy – aż był w stanie statystycznie określić, która specyficzna konfiguracja osadzania się wody najlepiej pasuje do warstw znajdujących się na Marsie, przypominających szwajcarski ser.