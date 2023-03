Odkryto enzym, który wytwarza energię elektryczną z powietrza

Enzym ten występuje naturalnie.

Mikroskopijna elektrownia

„To, co naprawdę chcieliśmy zrobić, to wyizolować Huc z bakterii zdolnej do usuwania atmosferycznego wodoru.”

„To trudne zadanie, ponieważ często te środowiskowe bakterie trudno wyhodować. Opracowaliśmy więc serię nowych metod, aby najpierw hodować bakterie, a potem dostawać się do ich wnętrz i z użyciem chemii próbować wyizolować ten pojedynczy komponent.”

Grupa naukowców z Australii dokonała interesującego odkrycia. Okazuje się, że niektóre bakterie mieszkające w glebie są w stanie wytwarzać energię elektryczną z powietrza, a dokładniej mówiąc – ze znajdującego się w powietrzu wodoru. Wszystko to za sprawą wyjątkowego enzymu. Zdaniem badaczy enzym ten można by wykorzystać jakie nowe źródło czystej energii.Bakterie, które wykorzystują wspomniany enzym to Mycobacterium smegmatis. Sam enzym nosi zaś nazwę. Mycobacterium smegmatis wykorzystują go, by móc przetrwać w tak wymagających środowiskach jak wulkaniczne kratery, antarktyczne gleby czy dna głębokich oceanów.Enzym Huc jest w stanie wykorzystać wodór znajdujący się w powietrzu, by wytworzyć elektrony jako produkt uboczny pochłonięcia gazu – niczym naturalna bateria. Badania pokazują, że może on generować elektrony nawet wtedy, gdy stężenie wodoru w otoczeniu bakterii jest znacznie, znacznie niższe niż średnie stężenie wodoru w atmosferze Ziemi. Cechuje się zatem niesamowitą wydajnością., powiedział główny autor pracy poświęconej odkryciu,