W stronę Ziemi zmierza kolejna jasna kometa. Być może zobaczysz ją gołym okiem

Szykuje się widowisko.



Okazuje się, że w przyszłym roku na nocnym niebie będziemy mogli zobaczyć kometę jasną niczym planeta. Astronomowie wykryli bowiem nową kometę, która zmierza w stronę Ziemi i Słońca. Szykuje się niezłe astronomiczne widowisko.



Kometa wykryta z wyprzedzeniem

Nowo odkryta kometa nosi nazwę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), choć początkowo oznaczono ją jako A10SVYR. Jako pierwsi dostrzegli ją astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego Zijinshan w Chinach, co miało miejsce w styczniu. Wkrótce potem, 22 lutego, zaobserwował ją system ATLAS (ang. Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), składający się na obserwatoria z różnych miejsc na świecie. Później kometa podobno była widziana na zdjęciach wykonanych przez Obserwatorium Palomar.



Orbita C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) jest bardzo duża i eliptyczna. W związku z tym kometa potrzebuje aż 80 600 lat, aby wykonać pełne okrążenie wokół Słońca. EarthSky informuje jednak, że już we wrześniu 2024 roku przeleci w pobliżu Słońca, a w październiku 2024 roku znajdzie się na swojej orbicie najbliżej Ziemi.





Okazja do obserwacji nieba

Istnieje szansa, że podczas swojego przelotu przez centrum Układu Słonecznego C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ulegnie zniszczeniu. Jako że ma się ona znaleźć bliżej Słońca niż Merkury, za sprawą wysokiej temperatury może ona po prostu odparować.