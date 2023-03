Naukowcy stworzyli żywy komputer z grzybów

Fascynujące.

Grzybowy komputer

„Odkryliśmy, że grzyby zachowują się w kwestii przekazywania sygnałów podobnie jak neurony”

„Jesteśmy pierwszym laboratorium, które poinformowało o tego rodzaju aktywności grzybów, mierzonej za pomocą mikroelektrod i jako pierwsze laboratorium opracowaliśmy odpowiednie obliczenia i grzybową elektronikę”.

Czy mogę zrobić sobie komputer z maślaków i odpalić na nim Crysis?

„W tej chwili to tylko studium wykonalności. Pokazujemy, że możliwe jest wdrożenie obliczeń i podstawowych obwodów logicznych oraz elektronicznych za pomocą grzybni”

„W przyszłości możemy wyhodować bardziej zaawansowane komputery wykorzystujące grzybnię i dodatkowo nawet urządzenia kontrolne”.

Serial The Last of Us , emitowany na platformie HBO Max , wzmógł zainteresowanie grzybami pośród internautów - i nic dziwnego. Grzyby to naprawdę fascynujące organizmy, nierzadko wchodzące w paradę ludziom. Dacie na przykład wiarę, że pewien czarny grzyb z USA żywi się whiskey i uprzykrza życie mieszkańcom zamieszkującym tereny położone nieopodal beczkarni? A uwierzycie, że naukowcom udało się właśnie stworzyć "żywy" komputer, w którym znaczącą rolę pełnią właśnie grzyby?Od jakiegoś czasu naukowcy badają to, czy i w jaki sposób półprzewodniki są w stanie komunikować się z materiałem organicznym. Wydaje się, że są to obiekty tak mocno od siebie różne, że jest to coś z pogranicza science-fiction. Dlaczego? Cóż, znalezienie sposobu na dogadanie się elektroniki z materią organiczną i przetłumaczenie obu "języków" wydaje się niemożliwe. Ale co byłoby, gdyby udało się stworzyć elektronikę z materii organicznej? Właśnie to próbują zrobić badacze z Unconventional Computing Laboratory (UCL) na University of the West of England (UWE Bristol). Tamtejsi naukowcy opracowali komputer-grzyb.Według przewodzącego zespołowi badaczy profesora Andrew Adamatzky'ego, grzyby są idealnym organizmem do prowadzenia takich eksperymentów, ponieważ grzybnia działa podobnie jak ludzki mózg. Grzybnia to w istocie cienkie, podobne do włosów części systemu korzeniowego grzyba, które mogą przekazywać impulsy elektryczne, podobnie jak synapsy. Grzyby podłączone do tej samej sieci podziemnej grzybni mogą czasami komunikować się za pomocą sygnałów elektrycznych na znaczne odległości. Właśnie ta cecha grzybni pozwoliła naukowcom wykorzystać grzyby na komputerowej płycie głównej. Skoki aktywności elektrycznej lub ich brak są tłumaczone odpowiednio na jedynki i zera, naśladując tym samym binarny język komputerów.– powiedział Adamatzky Popular Science.Nie.Grzybowy komputer to tak zwany "proof-of-concept", czyli jedynie nieśmiałe potwierdzenie części większej teorii. Stymulacja grzyba w dwóch oddzielnych punktach zwiększa przewodnictwo, zapewniając szybszą i bardziej niezawodną komunikację, ale nie ma to nic wspólnego z wydajnością elektroniki półprzewodnikowej. Co ciekawe jednak, pozwala to grzybom ustanawiać... wspomnienia. Adamatzky utożsamia to z tym, jak ludzki mózg tworzy nawyki.- wyjaśnił Adamatzky.Źródło: Popsci via Techspot