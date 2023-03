W USA ludzi terroryzuje czarny grzyb, która żywi się whiskey

Realny problem.

Grzyb żywiący się whiskey

Popularność serialu The Last of Us sprawiła, że ludzie zaczęli interesować się grzybami. Pokazują to nie tylko trendy związane z wyszukiwaniami w Google, ale też "klikalność" tematów takich jak ten, dotyczący grzyba Baudoinia compniacensis. Nietypowy grzyb żywiący się alkoholem doprowadził do oprotestowania budowy nowej beczkarni Jacka Danielsa w Tenneseee. Powód? Wszechobecna pleśń.Hrabstwo Tennessee w Stanach Zjednoczonych nakazało firmie Jack Daniel's natychmiastowe wstrzymanie budowy kolejnego budynku służącego przechowywaniu beczek z whiskey. Plany firmy dotyczące budowy beczkarni rozgniewały okolicznych mieszkańców, których domy i nieruchomości już teraz są pokryte czarnym "grzybem whisky", który żywi się odparowanym alkoholem. Jego rozrost jest wręcz niemożliwy do opanowania. Niszczeją nie tylko nieruchomości, ale również drzewa i inne rośliny.Grzybrośnie na zewnętrznych powierzchniach wystawionych na działanie oparów etanolu. na opary etanolu. Jeden z okolicznych mieszkańców przekazał w rozmowie z Business Insider, że usuwanie grzyba ze ścian zewnętrznych budynku kosztuje go rocznie 10000 dolarów.– powiedział Insiderowi.Głównymi żądaniami społeczności są system filtracji powietrza, który mógłby blokować emisję etanolu, co powstrzymałoby rozprzestrzenianie się grzyba, oraz badanie wpływu alkoholu na środowisko oraz mieszkańców.Jack Daniel's przekazał wcześniej dziennikarzom, że "firma spełnia wszystkie lokalne, stanowe i federalne przepisy dotyczące projektowania, budowy i pozwoleń na przechowywanie beczek z alkoholem".Źródło: YouTube