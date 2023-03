W kosmosie pojawiła się asteroida Janusz. Nazwano ją na cześć Polaka

To nie jedyna znana asteroida o polskiej nazwie.

Asteroida Janusz

W spisie kosmicznych obiektów pojawił się nowy polski akcent. Znana od kilku lat asteroida o numerzedoczekała się bowiem w końcu własnej nazwy, a tak się składa, że nazwą tą jest…. Nie ma ona jednak związku ze znanym z żartów i memów „typowym Polakiem w średnim wieku”.Asteroidę 565184 – Janusz – nazwano na cześć polskiego księdza jezuity, który pracuje w. Asteroidę tą odkryto 22 lutego 2012 roku, a jako pierwsi dostrzegli ją– z pomocą. Jest to obserwatorium zlokalizowane na górzew stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych, wspófinansowane m. in. przez Watykan i uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej.Dlaczego asteroida Janusz otrzymała swoją oficjalną nazwę dopiero teraz? Cóż, proces przyznawania nazw kosmicznym obiektom jest dość długi. Od razu po odkryciu nowy obiekt otrzymuje tylko tymczasowe oznaczenie związane z datą jego odkrycia. Po tym, gdy jego orbita zostanie dokładnie określona – co wymaga co najmniej czterech obserwacji odpowiednio rozłożonych w czasie –przyznaje mu stały numer.Jeżeli obiekt już posiada numer, jego odkrywcy są zachęcani do zaproponowania dla niego potencjalnej nazwy. Rzecz jasna, nazwa ta musi być zgodna ze ściśle określonymi wytycznymi. Na przykład, zabronione są imiona zwierząt hodowlanych i nazwy handlowe. Ostatecznie grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej, złożona z 15 zawodowych astronomów z całego świata, ocenia proponowane nazwy i wybiera spośród nich te, które ich zdaniem są najlepsze.Oficjalna nazwa asteroidyzostała opublikowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną 6 lutego, w jej najnowszym biuletynie - WGSBN Bulletin Volume 3, #2. Obiekt ten odnajdziesz na 15 stronie publikacji, wraz z kilkoma innymi asteroidami nazwanymi na cześć Jezuitów.