Słońce emituje tajemnicze sygnały. Nareszcie rozwiązano ich zagadkę

„Te pulsujące wzorce są ważne dla zrozumienia, w jaki sposób energia w atmosferze Słońca jest uwalniana i rozpraszana podczas tych niewiarygodnie potężnych eksplozji.”

„Pochodzenie tych powtarzających się wzorców od dawna było jednak tajemnicą i tematem debaty wśród fizyków.”

Naukowcy w końcu zdołali określić, skąd biorą się tajemnicze, kojarzące się z biciem serca sygnały, które Słonce emituje podczas rozbłysków słonecznych. Odkrycie może pomóc im w poszerzeniu wiedzy o tym, jak wyzwalane są groźne dla Ziemi burze słoneczne.Gdy na powierzchni Słońca dochodzi do koronalnych wyrzutów masy, w przestrzeń kosmiczną są posyłane nie tylko dżety bardzo gorącej plazmy, ale również strumienie promieniowania elektromagnetycznego, określane jako słoneczne błyski radiowe. Strumienie te składają się głównie z fal radiowych, a także mikrofal, promieniowania ultrafioletowego i promieniowania rentgenowskiego.Słoneczne błyski radiowe, jak również niektóre rozbłyski radiowe z odległych gwiazd, czasami zawierają regularnie powtarzające się wzorce, znane jako quasi-okresowe pulsacje (QPP). Wzorce te zawierają krótkie przerwy w strumieniu promieniowania i na wykresie tworzą dołki i wzniesienia, niczym zapis sygnałów elektrycznych z serca – EKG., powiedział jeden z autorów pracy poświęconej odkryciu, opublikowanej w czasopiśmie Nature Communications.Autorzy wspomnianej pracy przeanalizowali sygnał QPP zawarty w rozbłysku klasy C, który miał miejsce na powierzchni Słońca 13 lipca 2017 roku. W ten sposób niespodziewanie odkryli wtórny sygnał tego samego typu. Wydawał się on być powiązany z pierwszym sygnałem i pozwolił naukowcom określić, co dzieje się podczas rozbłysków słonecznych, które wytwarzają parę takich sygnałów.