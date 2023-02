Jak przetrwać wybuch bomby atomowej? Badania pokazały najlepsze opcje

Sprawdź, gdzie najlepiej się schować.

Gdyby dzisiaj w Twoim mieście wybuchła bomba atomowa , gdzie szukałbyś schronienia przed skutkami eksplozji? Teraz możesz przekonać się, czy Twoja potencjalna kryjówka faktycznie dałaby Ci jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Naukowcy zprzeprowadzili bowiem symulacje, by sprawdzić, w jaki sposób wybuch bomby atomowej wpływa na ludzi znajdujących się wewnątrz budynków.W skrócie badacze zauważają, że nawet osoby znajdujące się teoretycznie bezpiecznej odległości od wybuchu nadal mogą znajdować się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Skutków zagrożenia można jednak uniknąć, stosując się do pewnych reguł., powiedział jeden z autorów badania,Jak informują naukowcy, po wybuchu bomby atomowej należy unikać korytarzy i drzwi. Radzą oni, by chować się w rogach pomieszczeń, które nie zawierają okien. Gdy taka bomba eksploduje, generuje bowiem nie tylko potężny błysk, promieniowanie cieplne, promieniowanie jonizujące i kulę ognia, ale też fale uderzeniowe, które mogą pokonywać dziesiątki kilometrów. To właśnie te fale uderzeniowe są śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi znajdujących się w bezpiecznej odległości od kuli ognia.Uczeni zasymulowali wybuch jądrowy o sile aż. Dla porównania, bomba zrzucona przeznacharakteryzowała się mocą 16 kiloton, a bomba zrzucona namocą 25 kiloton. Były one zatem kilkadziesiąt razy słabsze niż bomba w symulacji naukowców, jednakże mowa o bombach sprzed blisko 80 lat.Bomba atomowa o mocy 750 kiloton najpewniej zmiotłaby z powierzchni ziemi wszystko, co znajdowałoby się w promieniu 4 kilometrów. Ludzie znajdujący się poza tym obszarem mieliby szanse na przeżycie, o ile schowaliby się w odpowiednich miejscach. Jakich? Tu robi się ciekawie.Korzystając z zaawansowanych modeli, uczeni obliczyli, w jaki sposób fala uderzeniowa przemieszczałaby się przez budynki – w tym pokoje, ściany, narożniki, drzwi, korytarze i okna – w odległości od 4 kilometrów do 48 kilometrów od miejsca detonacji. Obliczenia te pokazały, że wąskie kieszenie wewnątrz budynków, takie jak drzwi i korytarze, mogłyby działać niczym tunel aerodynamiczny. Dochodziłoby w nich do przyspieszenia fali uderzeniowej, która mogłaby w rezultacie z łatwością zmiażdżyć kości w ciele człowieka., powiedział jeden z naukowców, William Kokkinakis.Zdaniem badaczy najlepszym schronieniem byłoby pomieszczenie bez okien w połowie budynku najbardziej oddalonej od miejsca wybuchu. Niemniej, nawet pomieszczenia zwrócone w stronę eksplozji mogłyby być dla nas względnie bezpieczne, o ile schowalibyśmy się w ich rogach położonych od strony wybuchu.Rzecz jasna ważne jest to, w jakim budynku będziemy się znajdować w trakcie eksplozji jądrowej. Dom z bali nie będzie na przykład najlepszym schronieniem., stwierdziłaOczywiście liczę na to, że już nigdy, nigdzie na świecie, nie zostanie zdetonowana bomba atomowa. Trzeba być jednak przygotowanym na najgorsze, więc takie badania jak to przeprowadzone przez badaczy z Cypru mają ogromne znaczenie.Źródło: Business Insider , fot. tyt. US DOE