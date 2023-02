Teleskop Jamesa Webba odkrył galaktyki, które nie powinny istnieć

Są za duże jak na galaktyki powstałe tak wcześnie.

Niespodziewane wyniki obserwacji

„To szaleństwo.”

„Po prostu nikt nie spodziewa się, że wczesny Wszechświat był w stanie zorganizować się tak szybko. Te galaktyki nie powinny były mieć czasu na uformowanie się.”

odkrył grupę galaktyk z początków Wszechświata, których rozmiary bardzo mocno zadziwiły naukowców. Dotychczasowa wiedza mówi im bowiem, że tak stare i jednocześnie tak duże galaktyki nie powinny istnieć. Okazuje się jednak, że najwyraźniej istnieją. Dlaczego i jakie ma to znaczenie dla obecnych modeli kosmologicznych?Wspomniane galaktyki powstały zaledwie 500 do 700 milionów lat po, a mimo to zawierają prawie tyle samo gwiazd, co. W sumieodkrył ich sześć, a naukowcy nazwali je „łamaczami Wszechświata” (ang. universe breakers). To dlatego, że jeśli są prawdziwe, stawiają pod znakiem zapytania to, co wiedzą na temat procesów formowania się galaktyk., powiedziała współautorka pracy poświęconej galaktykom,