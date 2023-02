Ta sprytna technika ma umożliwić masową uprawę żywności na Księżycu

To sposób na ominięcie kilku istotnych przeszkód.

Być możeniebawem będą musiały przyjąć w swoje szeregi i wyszkolić na astronautów cały szereg rolników. Istnieje bowiem szansa na to, że Księżyc, mimo że nie jest miejscem sprzyjającym życiu, stanie się lokalizacją dla wielu kosmicznych farm. ESA i norweska firmapołączyły bowiem siły, by zbadać, w jaki sposób księżycowa gleba mogłaby być wykorzystywana do produkcji nawozów. Proponowana przez ich naukowców technika może pozwolić na uprawę roślin na powierzchni jedynego naturalnego satelity Ziemi.Jak pokazały wcześniejsze badania, rośliny są w stanie rosnąć w księżycowej glebie. Nie są jednak zdrowe i nie tworzą mocnych systemów korzeniowych, co ma związek z faktem, żenie zawiera odpowiednich ilości związków azotu niezbędnych do rozkwitu flory. Kolejnym czynnikiem, który odgrywa tu rolę jest to, że gdy regolit staje się mokry, robi się bardzo zwarty, utrudniając rozrost korzeni.Aby rozwiązać problem wzrostu roślin w księżycowej glebie, naukowcy z ESA, firmy Solsys Mining,zwrócili się w stronę hydroponiki.to uprawa roślin na pożywkach wodnych roztworów soli mineralnych zamiast w glebie.Badacze pomyśleli, że na Księżycu można byłoby uprawiać rośliny hydroponicznie, z użyciem wody wzbogaconej o składniki odżywcze wyciągnięte z księżycowego regolitu. W ramach najnowszego projektu podjęli się próby znalezienia najlepszej metody wyciągania tych składników z regolitu.Oczywiście zakład przetwórczy, który zajmowałby się wytwarzaniem nawozu z księżycowego regolitu, powstałby na Księżycu. Nawóz ten byłby rozpuszczany w wodzie, która następnie byłaby przepompowywana do szklarni. Takie farmy mogłyby pozwolić na długoterminowe zachowanie obecności człowieka na Księżycu., powiedziała w komunikacie ESA, inżynier ds. materiałów i procesów w ESA.Omawiany projekt został zapoczątkowany w grudniu 2022 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. Jego budżet wynosi około 100 tysięcy euro. Czas pokaże, czy jego rezultaty będą zadowalające. Nie wiem jak Wy, ale ja trzymam za to kciuki.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA