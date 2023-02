Pył z Księżyca mógłby schłodzić przegrzaną Ziemię. To ciekawy koncept

Pył jako parasol.

Inspiracja z gwiazd

„Jeżeli można by po prostu zredukować ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi, byłoby to rozwiązanie czystsze niż wprowadzanie dodatkowych substancji do atmosfery.”

Księżyc na ratunek Ziemi

Ryzykowne i problematyczne przedsięwzięcie

Jak wiadomo, Ziemia nieustannie się ogrzewa, a w przyszłości będzie się ogrzewać jeszcze bardziej, o ile w jakiś sposób tego procesu nie zatrzymamy. Za to wszystko odpowiada rzecz jasna działalność człowieka. Jeśli odpowiednie regulacje nie zostaną wdrożone odpowiednio szybko i jeśli nie zdołamy odpowiednio szybko ograniczyć emisji gazów cieplarniach, działania prewencyjne mogą nie wystarczyć, by zapobiec poważniejszym zmianom klimatu.W związku z powyższym naukowcy na wszelki wypadek szukają sposobów na to, jak można by ochłodzić Ziemię, gdy jej przegrzanie osiągnie poziom dla nas krytyczny. Z reguły proponowane metody są jakimiś formami, mającymi na celu ograniczenie ilości docierającego do Ziemi światła słonecznego. Badacze rozważali już otoczenie atmosfery Ziemi lustrami, zwiększenie współczynnika odbicia chmur czy rozpylenia stratosferycznego aerozolu. Teraz proponują z kolei ochłodzenie naszej planety z wykorzystaniem… pyłu pochodzącego zAutorami nowej koncepcji są badacze zoraz. Ci badali pył zbierający się wokół nowo powstałych gwiazd, gdy doszli do wniosku, że pył ten ma właściwości chłodzące – obniża temperaturę tego, na co rzuca swój cień. Dlatego postanowili poeksperymentować nad sposobami osłonięcia Ziemi przed światłem słonecznym z pomocą właśnie pyłu.Większość sposobów na ochłodzenie Ziemi za pośrednictwem geoinżynierii słonecznej wiąże się z jakąś interwencją w atmosferę planety. Można by na przykład rozpylić w atmosferze Ziemi aerozol, który zachowywałby się niczym chmura wulkanicznego pyłu. Wywieranie wpływu na zawartość powietrza byłoby jednak bardzo ryzykowne., powiedział, geoinżynier słoneczny z, który nie jest jednym z autorów pracy poświęconej nowej koncepcji.Uczeni z Uniwersytetu Utah oraz Smithsonian Astrophysical Observatory proponują, by umieścić na Księżycu konstrukcje, które niczym katapulty wystrzeliwałyby w kosmos księżycowy pył. Dokładnie ten pył miałby ograniczać ilość docierającego do Ziemi światła.Dokładniej mówiąc, księżycowy pył miałby być wystrzeliwany do tak zwanego punktu, czyli), gdzie grawitacja Ziemi i Słońca niwelują się, a ciała o pomijalnej masie mogą pozostawać w spoczynku względem ciał układu. Pył zlokalizowany w tym miejscu mógłby blokować rocznie 1,8% światła docierającego ze Słońca na Ziemię. To więcej, niż mogłoby się wydawać.Oczywiście, z powyższą koncepcją wiąże się kilka problemów. Po pierwsze, pył musiałby być nieustannie wystrzeliwany z Księżyca, ponieważ ten byłby stopniowo wywiewany z L1. Po drugie, w obrębie L1 znajdują się satelity i obserwatoria takie jak, którym pył znacznie utrudniłby dalszą pracę. Z resztą, kto wie, jak ogromny byłby koszt budowy infrastruktury, która umożliwiłaby realizację pomysłu naukowców.