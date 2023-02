Astronomowie odkryli pierścień otaczający planetę karłowatą. Nie powinien istnieć

Nowa zagadka do rozwiązania.

Kolejny pierścień w Układzie Słonecznym

nie jest jedyną planetą w, która posiada pierścienie. Posiada je też chociażby, chociaż w przypadku Saturna są one oczywiście najbardziej uwydatnione. Co ciekawe, nawet niektóre planety karłowate mają pierścienie, takie jakTeraz naukowcy odkryli pierścień otaczający kolejną planetę karłowatą – planetę karłowatą o nazwieTyle że obecny stan wiedzy mówi im, że w miejscu tego pierścienia powinien być… księżyc. Dlaczego się zatem nie uformował?Quaoar to obiekt krążący wokół Słońca daleko za orbitą Neptuna, w obrębie. Jego średnica wynosi 1100 kilometrów, co czyni go siódmym największym ciałem znajdującym się w Pasie Kuipera.jest od niego mniej więcej dwa razy większy.Astronomom udało się potwierdzić, że Quaoar posiada własny pierścień, wykorzystując należący do) teleskop). Podczas obserwacji planety karłowatej, gdy ta przelatywała na tle odległych gwiazd, zauważono, że coś jeszcze oprócz niej przyciemnia te gwiazdy. Stwierdzono, że tym czymś jest pierścień – na podstawie danych z teleskopu CHEOPS i z teleskopów naziemnych zebranych w latach 2018 - 2021.