Odkryto egzoplanetę mogącą się nadawać do zamieszkania. Jest niedaleko Ziemi

Oto Wolf 1069 b.

Czym są? Pod tą nazwą, przewijającą się każdorazowo w sensacyjnych doniesieniach o odkryciu drugiej Ziemi, skrywa się prosta definicja. Egzoplaneta to każda planeta znajdująca się w układzie planetarnym i krążąca wokół gwiazdy innej niż Słońce. Niektóre egzoplanety, jak odkryta właśnie, mogą nadawać się do zamieszkania, przez co rozbudzają wyobraźnię milionów osób na całym świecie. Ta jest o tyle interesująca, że znajduje sięAstronomowie po dziś dzień odkryli ponad 5200 egzoplanet, ale zaledwie niespełna 200 spośród nich to planety skaliste. Każdorazowo odkrycie egzoplanety w jakimś stopniu przypominającej Ziemię budzi spore emocje. Tak jest właśnie w przypadku Wolf 1069 b.W najnowszym badaniu zespół 50 astronomów z całego świata potwierdził istnienie egzoplanety Wolf 1069 b, znajdującej się zaledwie 31 lat świetlnych od Ziemi. Skalista planeta o masie ok.krąży wokół czerwonego karła. Co najważniejsze: znajduje się wswojej gwiazdy, co sprawia, że może znajdować się na jej powierzchni woda w stanie ciekłym.

"Gdy przeanalizowaliśmy dane dotyczące gwiazdy Wolf 1069, odkryliśmy wyraźny sygnał o niskiej amplitudzie czegoś, co wydaje się być planetą o masie zbliżonej do Ziemi"

"Obiega ona gwiazdę w ciągu 15,6 dni, w odległości odpowiadającej jednej piętnastej odległości między Ziemią a Słońcem".

Wolf 1069 b jest przyjazna życiu

Egzoplanety najbliższe Ziemi

Grafika porównująca trzy układy z czerwonymi karłami, w których znajdują się planety o masie Ziemi. Zielone pierścienie wskazują ekosfery. | Źródło: MPIA/J. Neidel– mówi Diana Kossakowski, astronom z Instytutu Astronomii Maxa Plancka w Niemczech.Skoro znajduje się tak blisko gwiazdy, dlaczego Wolf 1069 b może nadawać się do zamieszkania?Gwiazda Wolf 1069 to czerwony karzeł, co oznacza, że jest znacznie mniejsza od naszego Słońca. Wolf 1069 b otrzymuje około 65 procent promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Poprawia to perspektywy na czysto teoretyczną zdatność do zasiedlenia, ze stosunkowo pożądanymi temperaturami powierzchni, które wahają się od minus 95,15 stopni Celsjusza do 12,85 stopni Celsjusza, ze. Zimno jak na ziemskie warunki, ale jak na kosmiczne...Jedną z unikalnych i szalenie ważnych cech Wolfa 1069 b jest to, że jest ona zsynchronizowana pływowo ze swoją gwiazdą macierzystą. Oznacza to, że jedna strona planety jest zawsze oświetlona światłem dziennym, a druga strona zawsze pogrążona jest w ciemności - zupełnie jak Księżyc oraz... większość egzoplanet orbitujących wkoło czerwonych karłów.Źródło: Canva ProWolf 1069 b jest obecnie szóstą najbliższą Ziemi egzoplanetą, znajdującej się w strefie, w której może teoretycznie istnieć życie. Pozostałe to, w kolejności od najbliższych Ziemi, Proxima Centauri b, GJ 1061 d, Teegarden's Star c oraz GJ 1002 b i c.Naukowcy uważają również, że symulacje globalnego modelu klimatycznego umieszczają Wolf 1069 b w małej grupie egzoplanet, które są dla naukowców potencjalnymi celami w poszukiwaniu biosygnatur lub chemicznych oznak życia. Obecny stan technologii badań astronomicznych nie pozwala niestety prowadzić takich poszukiwań.Źródło: mpia.de , zdj. tyt. artystyczna koncepcja skalistej egzoplanety o masie Ziemi, takiej jak Wolf 1069 b, krążącej wokół czerwonego karła - NASA