JWST przypadkowo odkrył maleńką asteroidę oddaloną o ponad 100 milionów kilometrów

Tego nikt się nie spodziewał.

Pozytywne zaskoczenie

„Wykryliśmy – zupełnie nieoczekiwanie – małą asteroidę w publicznie dostępnych obserwacjach kalibracyjnych MIRI.”

„Pomiary te są jednymi z pierwszych pomiarów MIRI skierowanych na płaszczyznę ekliptyki, a nasza praca sugeruje, że wiele nowych obiektów zostanie wykrytych z pomocą tego instrumentu.”

Zaznaczona okręgiem maleńka asteroida odkryta przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. | Źródło: Müller et al, A&A 2023

Zwiastun kolejnych odkryć

Nieudane obserwacje obiektu, któremu próbował przypatrzyć się, doprowadziły do przypadkowego, interesującego odkrycia. W pasie asteroid zlokalizowanym między Marsem a Jowiszem teleskop niespodziewanie zauważył z pomocą instrumentunieznaną dotąd, maleńką asteroidę. Mierzy ona od 100 do 200 metrów średnicy i jest najpewniej najmniejszym obiektem dostrzeżonym przez JWST.Odkrycie pokazuje rzecz jasna, jak ogromne są możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Sugeruje też, że tą ogromną maszynę można by dodatkowo wykorzystać do poszerzania naszej wiedzy na temat milionów skał, które krążą wokół Słońca.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu obserwacji pierwszych gwiazd powstałych po Wielkim Wybuchu, a także badaniu procesów formowania się i ewolucji galaktyk oraz tworzenia się gwiazd i systemów planetarnych. Nie opracowano go w celu obserwowania asteroid w Układzie Słonecznym.powiedział astronom Thomas Müller zMIRI to instrument stworzony z myślą prowadzeniu obserwacji w zakresie promieniowania podczerwonego. Gdy w lipcu 2022 roku naukowcy rozpoczęli proces kalibracji tego instrumentu, skierowali JWST w stronę asteroidyodkrytej w 1998 roku, mierzącej około 15,7 kilometra średnicy i znajdującej się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Przeprowadzone obserwacje nie zadowoliły jednak astronomów – zdjęcia obiektu były zbyt jasne.To właśnie na tych zdjęciach JWST uchwycił jednak wspomnianą maleńką asteroidę o średnicy od 100 do 200 metrów. Analizy wykazały, że była to dotychczas nieznana asteroida.Odkrycie asteroidy trzeba jeszcze potwierdzić, co naukowcy zamierzają dokonać. Jest ono jednak bardzo istotne. Jasne, w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem wykryto wiele asteroid. Podejrzewa się natomiast, że jest ich tam jeszcze więcej, miliony więcej, ale tak małe asteroidy jak ta trudno dostrzec. Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba być może w końcu zaczniemy je poznawać.Astronomowie spodziewają się, że na przyszłych zdjęciach pasa asteroid, które wykona JWST, także zobaczą nieznane wcześniej niewielkie asteroidy. To naprawdę niesamowite.Źródło: NASA , fot. tyt. N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser, S. Brunier, N. Risinger (skysurvey.org)