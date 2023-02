Teraz możesz usłyszeć jedną z najpiękniejszych gwiazd we Wszechświecie

Przetłumaczono na dźwięki dane na jej temat.

Przykład sonifikacji

Gwiazda o niemałym znaczeniu

Dziękii jej teleskopom na przestrzeni lat mogliśmy ujrzeć mnóstwo niesamowitych kosmicznych widoków. Teleskopy te wykonały bowiem wiele zdjęć obcych gwiazd, planet, a także mgławic, gromad gwiazd, całych galaktyk, i nie tylko. Czasem NASA publikuje jednak dane zbierane przez te potężne maszyny nie tylko w formie obrazów. Raz po raz „tłumaczy” je na dźwięki, tworząc wyjątkowe muzyczne utwory.Teraz NASA podzieliła się utworem, który powstał dzięki przełożeniu na dźwięki danych zebranych na temat gwiazdy. Jest to jedna z najpiękniejszych gwiazd uchwyconych na zdjęciu przezProces przełożenia danych wizualnych na dane dźwiękowe jest zwany. Ten nie dość, że pozwala na doświadczenie piękna kosmosu osobom niewidomym, to oferuje nowe „spojrzenie” na te dane. Czasem pozwala on na wychwycenie szczegółów, które w swojej oryginalnej formie zostały przeoczone. Proces sonifikacji danych o RS Puppis przeprowadzono w ramach projektuRS Puppis jest bardzo dobrze zbadaną gwiazdą, a więc może dzięki sonifikacji danych na jej temat nie dowiemy się niczego nowego. Warto posłuchać jednak utworu, który na podstawie tych danych powstał. Gdy okrąg umieszczony w poniższym wideo się zacieśnia, głośność utworu się zwiększa. Możemy też usłyszeć w nim odgłosy dzwonków za każdym razem, gdy okrąg mija po drodze jakieś gwiazdy.RS Puppis jest gwiazdą zmienną typu, położoną w, około 6500 lat świetlnych stąd. Ta regularnie zmienia swoją jasność wskutek pulsacji. Cefeidy są bardzo użytecznymi gwiazdami. To dlatego, że spełniają dobrze określoną zależność między okresem pulsacji a jasnością absolutną.Gdy astronomowie znają okres pulsacji cefeidy, są w stanie określić jak jasna jest. Nie mam jednak na myśli tego, jak jasna jest dla nas z Ziemi, a jak dużo światła faktycznie emituje. Z kolei jeśli astronomowie znają absolutna jasność gwiazdy, mogą dokładnie określić jej odległość od Ziemi. Cefeidy odgrywają zatem ogromną rolę w mapowaniu kosmosu.RS Puppis, najjaśniejsza znana cefeida, charakteryzuje się jasnością średnio 15 tysięcy razy większą niż jasność Słońca. Co jednak interesujące, otacza ją, która odbija jej światło. To ona tworzy piękne srebrne pierścienie na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.Ciekawe, dane na temat jakich obiektów NASA (i nie tylko ona) postanowi w przyszłości poddać sonifikacji. Jak dotychczas „przetłumaczono” też na dźwięk dane chociażby o gromadzie galaktyk 1E0657-558, Mgławicy Kraba oraz supernowej SN 1987A Źródło: NASA Goddard/YouTube, fot. tyt. NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA) - Hubble/Europe Collaboration)