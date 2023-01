Miś na Marsie? Sonda NASA dostrzegła wyjątkowy widok

Wygląda… uroczo.

Marsjański niedźwiedź

Ludzie mają tendencję do dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. Oczywiście nie jest to objawem żadnej choroby, a cos zupełnie normalnego, co dzieje się przy pełnej świadomości nierzeczywistego charakteru tych spostrzeżeń. Zjawisko to znane jest jako. Jej znany przykład to chociażby widzenie przez wiele osób rzeźby twarzy na fotografii jednego z wypiętrzeń na powierzchni Marsa. Każdy raz na jakiś czas dostrzega też znane kształty w chmurach.Teraz jeden z amerykańskich uniwersytetów,, podzielił się zdjęciem, za sprawą którego ponownie mamy do czynienia z marsjańską pareidolią. To dlatego, że zdjęcie to przedstawia zestaw wzniesień i kraterów, które wspólnie przypominają…Wspomniane zdjęcie zostało wykonane 12 grudnia 2022 roku przez sondę, a dokładniej mówiąc jego kameręprowadzącą obserwacje w zakresie światła widzialnego i podczerwieni. W momencie uchwycenia tego widoku sonda znajdowała się 251 kilometrów nad powierzchnią planety.