Naukowcy chcą zamienić Ziemię w jedno wielkie obserwatorium

Miałoby ono bazować na… kablach światłowodowych.

Obserwatorium o ogromnym zasięgu

„To mogło by być przełomowe obserwatorium dla nauk o Ziemi i oceanach.”

Przez dnia oceanów i pod ziemią ciągną się, które tworzą światową sieć komunikacyjną. Odgrywają one ogromną rolę, albowiem bez nich w wielu miejscach na świecie nie byłoby dostępu do Internetu, ale teraz naukowcy uważają, że mogłyby one zyskać dodatkowe zastosowanie. Otóż, można by je wykorzystać doUczeni precyzują, że do monitorowania całego globu w czasie rzeczywistym można użyć 1,2 miliona kilometrów istniejących przewodów tworzących światłowodową infrastrukturę wraz z satelitami i innymi instrumentami służącymi do teledetekcji. Było by to nie lata przedsięwzięcie.Z pomocą gigantycznego obserwatorium utworzonego z udziałem światłowodowych przewodów można by śledzić. Ba, sieć prawdopodobnie mogłaby też służyć do, powiedział geofizyk Martin Landrø z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego.Monitorowanie odbywałoby się za sprawą możliwości przewodów światłowodowych w zakresie wykrywania fal akustycznych. Wszelkie zakłócenia w okablowaniu powstałe za sprawą fal dźwiękowych lub rzeczywistych, wodnych fal, można by wykryć i zinterpretować w celu pomiaru ruchu.