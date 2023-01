Astronomowie odnaleźli krawędź Drogi Mlecznej

Nasza galaktyka jest jeszcze większa, niż się wydawało.

Gwiazdy tworzące krawędź Galaktyki

„To badanie na nowo definiuje zewnętrzne granice naszej galaktyki.”

„Nasza Galaktyka i Galaktyka Andromedy są tak duże, że między nimi prawie nie ma [pustej] przestrzeni.”

Droga Mleczna i jej budowa

W poszukiwaniu zewnętrznych granic naszej galaktyki astronomowie odkryli ponad 200 gwiazd, które tworzą krawędź Drogi Mlecznej. Najodleglejsza z nich znajduje się ponad milion lat świetlnych stąd, czyli w połowie drogi od dysku Drogi Mlecznej do dysku Galaktyki Andromedy. Naprawdęjest tak gigantyczna? Na to wygląda.208 gwiazd, które zidentyfikowali naukowcy, są znane jako gwiazdy zmienne typu. Są to pulsujące gwiazdy będące olbrzymami o typie widmowym od A do F, których jasność jest na przemian większa i mniejsza – zmienia się w regularnych interwałach. Co ciekawe, ten mechanizm umożliwia astronomom obliczanie ich odległości od Ziemi.Dzięki obliczeniu odległości nowo odkrytych gwiazd RR Lyrae uczeni zdołali dowiedzieć się, że najdalsza z nich znajduje się mniej więcej w połowie drogi między dyskiem Drogi Mlecznej a Galaktyki Andromedy. Dla przypomnienia,to jedna z galaktyk sąsiadujących z Drogą Mleczną., powiedział, profesor oraz kierownik katedry astronomii i astrofizyki naDroga Mleczna składa się z kilku różnych części. Jej głównym elementemznajduje się w jednym z ramion tego dysku. Dysk jest otoczony przez. W tych halo znajdują się jedne z najstarszych gwiazd w naszej galaktyce.