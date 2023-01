Teleskop Jamesa Webba odkrył zaskakująco młode bliźniaczki Drogi Mlecznej

Nie sądzono, że tak młode galaktyki mogą charakteryzować się taką strukturą.

Dojrzała galaktyka spiralna

„Poprzeczki rozwiązują w galaktykach problem łańcucha dostaw.”

„Podobnie jak my musimy dostarczać surowce z portu do fabryk w głębi lądu, fabryk które wytwarzają nowe produkty, poprzeczka transportuje gaz do regionu centralnego, gdzie jest on szybko przekształcany w nowe gwiazdy, w tempie zwykle 10 do 100 razy szybsym niż w reszcie galaktyki.”

Niespodziewane rezultaty obserwacji

został zaprojektowany z myślą badaniu jeszcze odleglejszych zakątków kosmosu niż jakiekolwiek inne obserwatorium. Teraz wykrył on, że pewne odległe galaktyki charakteryzują się strukturą podobną do naszej Drogi Mlecznej, mimo że znajdują się aż 11 miliardów lat świetlnych stąd. Ich budowa sugeruje, że myliliśmy się co do pewnych zasad ewolucji galaktyk.We Wszechświecie około dwie trzecie wszystkich galaktyk spiralnych to tak zwane galaktyki spiralne z poprzeczką.to taka galaktyka, która posiada ogromną strukturę przypominającą poprzeczkę biegnącą przez jej centrum. Składa się ona z gazu i pyłu kierowanych z zewnętrznych krańców galaktyki do jej jądra, napędzających powstawanie gwiazd i wzrost supermasywnej czarnej dziury w centrum., powiedział, autor pracy naukowej poświęconej odkryciu.Powszechnie uważa się, że poprzeczka pojawia się w galaktyce spiralnej na pewnym etapie jej ewolucji, gdy ta osiąga swego rodzaju dojrzałość. Badania wykazywały bowiem, że odsetek galaktyk z poprzeczkami spada tym bardziej im dalej patrzymy w przeszłość. Dlatego też sądzi się, że przed pewnym punktem we Wszechświecie galaktyki spiralne z poprzeczką nie powinny występować w ogóle. To dlatego, że nie miały wystarczająco czasu na rozwój.Teraz, za sprawą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, powyższe założenia zaczęły być podawane w wątpliwość.zbadał bowiem serię odległych galaktyk, które wcześniej były obserwowane przez. Dokonał tego, albowiem naukowcy chcieli sprawdzić, czy zdoła wykryć nowe szczegóły w ich strukturze. Rzeczywiście, w kilku z nich zdołał dostrzec wyraźne poprzeczki, które wcześniej wyglądały niczym okrągłe smugi.