Wkrótce w pobliżu Ziemi przeleci kometa C/2022 E3. Szykuj się na widowisko

Ponownie będzie można ją zobaczyć dopiero za 50 tysięcy lat.

Zima spod znaku komety

Jeżeli raz na jakiś czas lubisz spoglądać na nocne niebo w celu wypatrywania ciekawych astronomicznych zjawisk, to wiedz, że tej zimy czeka Cię prawdziwa gratka. Wypatrzona w marcu 2022 roku kometa długookresowa niedawno pojaśniała, a już za kilka tygodni zbliży się do Ziemi. Kiedy nas minie, nie wróci w nasze strony przez następne dziesiątki tysięcy lat.Wspomniana kometa to C, której nazwa ma związek z tym, kiedy ją odkryto, i z pomocą jakiego instrumentu ją po raz pierwszy dostrzeżono (z pomocą kamery w). Jak informuje, póki co nie jest ona wystarczająco jasna, by móc podziwiać ją bez teleskopu. To może się jednak zmienić, gdy ten amalgamat lodu, skał i pyłu znajdzie się jeszcze bliżej Słońca.C/2022 E3 (ZTF) została odkryta w marcu, kiedy przelatywała nieopodal orbity Jowisza. Najbliżej słońca kometa znajdzie się, a najbliżej Ziemi. Z półkuli północnej można obserwować ją już teraz, a z półkuli południowej będzie widoczna od początku lutego.