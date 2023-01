Kwadrantydy 2023. Deszcz spadających gwiazd już we wtorek

Gdzie i jak oglądać?

Kwadrantydy – co to?

Kwadrantydy 2023 – kiedy i gdzie wypatrywać?

Już niebawem będzie miał miejsce pierwszy w 2023 roku deszcz meteorów – deszcz meteorów z. Ten odbędzie się nie dość, że w styczniu, to już w tym tygodniu i będzie prawdziwą gratką dla miłośników astronomii, i nie tylko. Kiedy, gdzie i jak na niebie wypatrywać spadających gwiazd? Tego wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.to rój meteorów, którego nazwa pochodzi od nieistniejącego już gwiazdozbioru. Pierwsze doniesienia o tym roku pochodzą z 1835 roku. Obserwowano go również w latach 1838 i 1840.Nie ma pewności co do tego, jaki obiekt jest ciałem macierzystym Kwadrantydów. W 1979 zasugerowano, że jest nim kometaobserwowana w Chinach, Korei oraz Japonii. Później podejrzenia padły też na kometę. 6 marca 2003 roku w ramach automatycznego przeglądu niebaodkryto jednak nieaktywną już kometę, której parametry orbitalne są podobne do Kwadrantydów. Istnieje szansa, że 2003 EH1 to po prostu wygasła kometa C/1490 Y1.Rój Kwadrantydów jest aktywny od 1 do 7 stycznia. Jego maksimum przypada jednak na. Oznacza to, że właśnie wtedy można podziwiać na niebie najwięcej powiązanych z nim spadających gwiazd.Radiant roju Kwadrantydów położony jest na pograniczu gwiazdozbiorów. Oznacza to, że deszcz meteorów będzie widoczny 3 stycznia od około godziny 17:00, najpierw na północnym zachodzie, nisko nad horyzontem. O godzinie 20:00 przemieści się na północ, a o pierwszej w nocy (już 4 stycznia) na północny wschód.