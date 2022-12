Północny biegun magnetyczny Ziemi się przesuwa i w końcu wiadomo dlaczego

To interesujące zjawisko.

Wynik zjawisk we wnętrzu planety

Kiedy myślisz o biegunie północnym i jego lokacji, zapewne wyobrażasz sobie, że jest to najbardziej centralny punkt na szczycie naszej planety. Niemniej, wyróżniamy nie tylko, ten położony faktycznie w tamtym miejscu, ale równieżPółnocny biegun magnetyczny Ziemi nie dość, że nie znajduje się w najbardziej wysuniętym na północ punkcie kuli ziemskiej, to stale się od niego odsuwa. Zjawisko to zauważono 72 lata po tym, gdy po raz pierwszy ustalono położenie magnetycznego bieguna, co miało miejsce w 1831 roku. Teraz naukowcy twierdzą, że w końcu wiedzą, dlaczego biegun się przesuwa.W nowej pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Geoscience uczeni informują, że położenie magnetycznego bieguna północnego Ziemi może tłumaczyć. Dokładniej mówiąc, toma odpowiadać za to, gdzie przypada magnetyczny biegun północny kuli ziemskiej.Gdy zmienia się pozycja jądra Ziemi, zmienia się również położenie magnetycznego bieguna północnego. Naukowcy twierdzą, że za obecny kierunek ruchu bieguna odpowiada zniekształcenie we wzorcu przepływu materii we wnętrzu Ziemi. Uważa się, że to zniekształcenie miało miejsce między 1970 a 1999 rokiem.