Astronomowie odnaleźli ślady dawnego jądra Drogi Mlecznej

Kiedyś tworzyły je inne gwiazdy.

Galaktyka nie do poznania

Gwiezdna kapsuła czasu

jest bardzo stara. Ma bowiem ponad 13 miliardów lat. Podobno na przestrzeni swojego istnienia miała więcej niż jedno galaktyczne jądro. Sugeruje to nowa praca naukowa, która została opublikowana w czasopiśmie The Astrophysical Journal . Ta opisuje pozostałości po jądrze sprzed 12,5 miliarda lat.Droga Mleczna na przestrzeni miliardów lat bardzo się zmieniała. To nie tylko dlatego, że powstawały w niej nowe gwiazdy, a stare umierały. To dlatego, że nasza galaktyka pochłonęła wiele mniejszych galaktyk.Jako że Droga Mleczna pochłonęła wiele innych galaktyk, jej serce wygląda dziś zgoła inaczej niż 13 miliardów lat temu. Stare grupy gwiazd, które się w nim znajdowały, zostały rozbite, a na ich miejscu pojawiły się inne.Autorzy pracy, która pojawiła się na łamach The Astrophysical Journal, zidentyfikowali właśnie te gwiazdy, które ponad 12,5 miliarda lat temu tworzyły serce Drogi Mlecznej. Dokonali tego z pomocą danych zebranych przez sondę, a także sieci neuronowej, która przeanalizowała skład i orbity ponad 2 milionów gwiazd.Patrząc na skład i orbity gwiazd, astronomowie są w stanie zdeterminować, które z nich powstały w tym samym czasie, a nawet w tej samej gromadzie. To dlatego, że gwiazdy, które powstały najwcześniej, zawierają przede wszystkim tylko wodór i hel. Im gwiazda starsza, tym cięższe pierwiastki i w większych stężeniach zawiera.Analizując skład i orbity ponad 2 milionów gwiazd w Drodze Mlecznej, naukowcy zidentyfikowali 18 tysięcy gwiazd z początków galaktyki, które wówczas tworzyły jej jądro. Na ślady tej populacji trafiano podczas wcześniejszych obserwacji, ale dopiero teraz udało się uzyskać jej pełny obraz.Badacze nazwali omawianą populację gwiazdDrogi Mlecznej, ponieważ składa się ona na gwiazdy o małej metaliczności, bardzo stare, i zlokalizowane blisko centrum galaktyki. Gwiazdy te są pozostałością po wcześniejszych proto-galaktykach. Proto-galaktyki to „nasiona”, z których dzisiejsze galaktyki powstały. Droga Mleczna mogła zrodzić się z połączenia trzech takich nasion.Teraz w głowach naukowców rodzi się w wiele pytań, na które chcieliby znaleźć odpowiedzi. Chcieliby na przykład dowiedzieć się, czy rozkład gwiazd „biednego starego serca” Drogi Mlecznej może nam coś powiedzieć o wczesnych kolizjach Drogi Mlecznej z innymi galaktykami. Dlatego w przyszłości zamierzają uważnie je badać.Źródło: Science Alert , fot. tyt. Unsplash/Denis Degioanni