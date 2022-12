Dlaczego lampki choinkowe się plączą? Naukowcy wyjaśniają

Nic nie dzieje się bez powodu.

Rozwiązanie świątecznej zagadki

Niezależnie od tego jak dokładnie każdej zimy pakujeszwraz z innymi ozdobami, co roku przed ubraniem choinki wyjmujesz z pudełka plątaninę kabli? Plątaninę, którą przez co najmniej pół godziny musisz rozplątywać? Jest to problem, z którym od wielu lat zmaga się całe mnóstwo osób.Skąd ten problem się bierze? Tak się składa, że naukowcy zwyjaśnili to już w 2007 roku, w swojej pracy opublikowanej na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przeprowadzili pewien eksperyment. W jego ramach umieścili w pudełkach sznurki o różnej długości. Następnie każdym z pudełek mechaniczne potrząsali. Ten proces powtórzono ponad 3400 razy.Uczeni zauważyli, ze supły zaczynały formować się na sznurkach w pudełkach już po kilku sekundach wstrząsania. W trakcie eksperymentów powstało ponad 120 rodzajów węzłów., powiedział jeden z autorów pracy, profesor Douglas Smith.Co ciekawe, naukowcy odkryli nawet, że na prawdopodobieństwo tworzenia się supłów wpływa długość sznurka. Im sznurek dłuższy, tym jest ono większe. Ponadto wpływa na nie materiał, z którego sznurek jest wykonany. Na sznurkach o większej elastyczności pojawia się więcej supłów niż na tych o mniejszej. Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do powstawania supłów są jednak luźne końce sznurków., powiedział główny autor pracy, Dorioan Raymer.Rzecz jasna, bożonarodzeniowe lampki to dziesiątki żarówek wystających z przewodu i właśnie dlatego na nich supły tworzą się z tak wielką łatwością. Interesujące, nieprawdaż?