Po obejrzeniu tego filmu już nigdy nie spuścisz wody w ten sposób

Badanie, które dowiodło nieoczywistego

Spuszczasz wodę? Zamykaj klapę

Pamiętam jak wcale nie tak dawno temu na jednym z popularnych portali zauważyłem newsa, którego tytuł sugerował, że całe życie niepoprawnie załatwiam jedną z potrzeb fizjologicznych. Dziś ja sam sięgam po, ale uważam, że badanie przeprowadzone przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych naprawdę na to zasługuje. Założę się, że niektórzy z Was po przeczytaniu tego wpisu zupełnie zmienią swoje zwyczaje łazienkowe.Naukowcy zzajęli się badaniem zagadnienia związanego ze spuszczaniem wody w misce toaletowej. Chcieli sprawdzić w jaki sposób kropelki wody unoszą się ponad miskę. Oczywiście wyniki badania wydają się być właściwe dla jednego konkretnego obserwowanego modelu akcesorium łazienkowego, jednakże dla własnego zdrowia warto je zdecydowanie rozciągnąć na całą gamę misek.Zespół inżynierów CU Boulder przeprowadził eksperyment wykorzystując jasnozielone lasery i sprzęt fotograficzny, aby odkryć, w jaki sposób maleńkie kropelki wody, niewidoczne gołym okiem, są wyrzucane w powietrze podczas spłukiwania toalety bez zamkniętej deski. Opublikowane w Scientific Reports pierwsze badanie bezpośrednio wizualizuje powstałą chmurę aerozolu oraz porusza temat prędkości i sposobu rozprzestrzeniania się cząstek w niej zawartych.Cząstki zawarte w aerozolu przenoszą patogeny E. coli, C. norowirusy, adenowirusy i wiele innych mogą stanowić zagrożenie dla osób korzystających z toalet - to wiedza powszechna. Wizualizacja działa jednak na wyobraźnię i ma pomóc udoskonalić metodologię projektowania misek sedesowych w taki sposób, aby ograniczać rozbryzg.– powiedział John Crimaldi, główny autor badania i profesor inżynierii lądowej, środowiskowej i architektonicznej.Badanie wykazało, że unoszące się w powietrzu cząsteczki przemieszczają się z prędkością 2 metrów na sekundę, na wysokość 1,5 metra nad toaletą w ciągu 8 sekund od spłukania wody. Podczas gdy największe kropelki mają tendencję do osiadania na powierzchni w ciągu kilku sekund, mniejsze cząsteczki (aerozole mniejsze niż 5 mikronów lub jedna milionowa metra) mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez kilka minut lub dłużej.I ludzie to potem wdychają lub zmazują z przeróżnych powierzchni na przykład za pomocą swoich rąk.– powiedział Crimaldi.Czekamy. Do tego czasu zawsze zamykajcie deski toaletowe przed spłukaniem wody.Źródło: Colorado.edu