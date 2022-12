Czy Ziemia jest płaska? Płaskoziemcy nie podważą tych argumentów

Z nauką nie wygrasz.



Żyjemy w czasach, w których każda informacja znajduje się na wyciągnięcie ręki. Każdą można dodatkowo zweryfikować w wielu źródłach - w Internecie i poza nim. Pomimo tego w sieci kolportuje się zatrważającą ilość wszelkiego rodzaju bzdur, które z łatwością obali osoba z elementarną wiedzą, nierzadko rodem ze szkoły podstawowej. Podczas gdy wydawać by się mogło, że wiara w płaską Ziemię to coś żywcem wyciągniętego z czasów średniowiecznych, istnieje spore grono wyznawców tej... karkołomnej teorii, także pośród Polaków. Oto kilka niepodważalnych naukowych argumentów, których żaden płaskoziemca nie będzie w stanie podważyć.



Dowody na to, że Ziemia nie jest płaska

1. Grawitacja

Każdy obiekt mający masę niezerową przyciąga inne obiekty tym mocniej, im więcej waży i im bliżej znajduje się od jakiegoś obiektu. Grawitacja, w którą nie wierzą płaskoziemcy (zgadnijcie dlaczego) jest siłą skierowaną w stronę centrum danego ciała. Gdyby Ziemia była płaska, grawitacja w jej różnych częściach byłaby zróżnicowana, bo odległość ciał na jej powierzchni od środka byłaby inna. W praktyce gdzieś niedaleko krawędzi moglibyśmy skakać na wysokość wysokich pięter budynków.



A wiecie dlaczego żaden płaskoziemca nie widział krawędzi dysku? Bo ich zdaniem nikt nie może dostać się na Antarktydę, rzekomą granicę płaskiej Ziemi.





Mapa płaskiej Ziemi. Tak wygląda płaska Ziemia według płaskoziemców. Arktyka jest w centrum, Antarktyda to granica dysku. | Źródło: internet



2. Podróże lotnicze

W trakcie lotu samolotem można zaobserwować dwa ciekawe zjawiska. Przede wszystkim: samolot może lecieć cały czas względnie prosto i nie wypadnie poza krawędź płaskiej Ziemi. Dzieje się tak z prostej przyczyny: Ziemia jest okrągła (w praktyce ma kształt zbliżony do geoidy), a nie płaska. Ponadto, lecąc przez Atlantyk przez większość czasu widać krzywiznę Ziemi na linii horyzontu.



3. Księżyc i kosmiczne zdjęcia

Zaokrąglony cień Ziemi na Księżycu podczas jego zaćmienia dowodzi kulistości naszej planety. Zaobserwował to już Arystoteles. Dowodzą tego też zdjęcia satelitarne Ziemi, w których prawdziwość płaskoziemcy nie wierzą. Dlaczego? Bo tak jest łatwiej.



4. Obserwacje własne

Wchodząc na wysoką budowlę z każdym piętrem będziemy widzieć coraz więcej. Pole widzenia poszerza się wraz ze zwiększaniem wysokości. Na wyższym poziomie widać obiekty leżące dalej niż na poziomie niższym. Gdyby Ziemia była płaska, to bez względu na położenie obserwatora widziałby on te same obiekty.



