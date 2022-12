Tajemniczy meteoryt może wyjaśnić zagadkę z początków Układu Słonecznego

Zagadkę dotyczącą Obłoku Oorta.

Skała o niespodziewanym pochodzeniu

Ciało, które wszystko zmienia

„To odkrycie wspiera zupełnie inny model powstania Układu Słoneczego, ten który zakłada, że znaczne ilości materii skalistej współistnieją z obiektami lodowymi w Obłoku Oorta.”

„Tego wyniku nie wyjaśniają obecnie preferowane modele powstania Układu Słoneczego. To prawdziwy przełom.”

Meteoryty regularnie spadają na Ziemię, ale meteor, który w zeszłym roku zabłysnął nad Kanadą ma szansę wstrząsnąć tym, co naukowcy wiedzą, czy też myślą, że wiedzą, na temat Układu Słonecznego. Badania wykazały bowiem, że pochodzi on z odległego obłoku pyłu, drobnych okruchów i planetoid, który zgodnie z dotychczasowymi wiodącymi teoriami nie zawiera żadnej materii skalistej. Sam meteoryt rzecz jasna się z takiej właśnie materii składa.22 lutego 2021 roku o godzinie 6:23 czasu lokalnegoprzecięła niebo nad. Wydarzenie zarejestrowały jednocześnie obserwatoria, kamery wideodomofonów, systemu bezpieczeństwa, kameryi nie tylko. Wiele osób widziało je na własne oczy.Wyglądało na to, że obiekt, który wpadł w ziemską atmosferę, był wielkości mniej więcej grejpfruta i ważył około 2 kilogramy. Na podstawie tego, w jakiś sposób rozpadał się w drodze na powierzchnię, naukowcy ustalili, że był ciałem skalistym.Wśród kamer, które uchwyciły kulę ognia, były kamery sieci o nazwie). Sieć ta została zaprojektowana specjalnie z myślą o rejestrowaniu spadających na Ziemię obiektów i umożliwianiu naukowcom obliczania trajektorii ich lotu i ustalania ich miejsca pochodzenia.Ciała takie jak to, które przeleciało nad Albertą w lutym 2021 roku, zwykle pochodzą z pasa asteroid zlokalizowanego między Marsem a Jowiszem. Zespół badaczy odkrył jednak, że ten obiekt przybył do nas aż z– ogromnego zbioru lodowych obiektów otaczającego Układ słoneczny. Uważa się, że to właśnie stamtąd biorą się komety długookresowe.Obecne modele sugerują, że materia, z której dziś składa się Obłok Oorta, powstała znacznie bliżej Słońca, jako pozostałość po narodzinach planet Układu Słonecznego. Z biegiem czasu grawitacyjny wpływ Jowisza i innych olbrzymów wypchnął Obłok Oorta na obecną odległość, która jest od 2 000 do 200 000 razy większa niż dystans dzielący Słońce i Ziemię. Te same modele sugerują, że obiekty Obłoku Oorta powinny być zbudowane z lodu, a nie materii skalistej, jak zaobserwowana kula ognia., powiedział Denis Vida, autor pracy poświęconej meteorytowi z Kanady.Oczywiście, w przeszłości niejeden zespół badaczy sugerował, że Obłok Oorta może mieć inne pochodzenie niż to, które jest w tej chwili akceptowane. Na przykład, jedna z alternatywnych hipotez zakłada, że obiekty znajdujące się w Obłoku Oorta zostały przechwycone przez grawitację Słońca i jego dawno zaginionego towarzysza, który tworzył z nim gwiazdę binarną.Kto wie, może kiedyś do ziemskiej atmosfery trafi kolejny skalisty obiekt zdający się pochodzić z Obłoku Oorta. Wówczas teorii o tym, że Obłok Oorta zawiera nie tylko lód, z pewnością przyjrzy się jeszcze więcej naukowców.Źródło: Western University , fot. tyt. University of Alberta