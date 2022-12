Jedyny polski kosmonauta zmarł. Generał Mirosław Hermaszewski miał 81 lat

Niecałe trzy miesiące temu obchodził swoje 81 urodziny. Dziś odszedł od nas pierwszy i jak na razie jedyny Polak, który odbył podróż kosmiczną. Dokonał tego jeszcze za czasów RPL i ZSRR 44 lata temu. Dziś wieczorem smutną wiadomość potwierdził na swoim twitterowym profilu Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, a prywatnie zięć generała Mirosława Hermaszewskiego.



Lotnicza pasja, kariera wojskowa i droga do bycia pierwszym polskim kosmonautą

Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku podczas II wojny światowej na terenach byłej II RP w Lipnikach na Wołyniu. W czerwcu jego rodzina została wysiedlona na Dolny Śląsk. Hermaszewski od młodych lat interesował się lotnictwem. Już w 1960 roku był członkiem Aeroklubu Wrocławskiego, a rok później podwyższył kwalifikacje pilota szybowcowego i zaczął naukę pilotowania samolotów typu CSS-13 (dwupłatowa śmigłowa maszyna wielozadaniowa).

Działalność Hermaszewskiego po odbyciu misji kosmicznej i na emeryturze

W imieniu rodziny potwierdzam b.smutna informację o śmierci gen Miroslawa Hermaszewskiego-pierwszego polskiego kosmonauty,świetnego pilota,dobrego męża i ojca,ukochanego dziadka. Odszedl na Wieczną Wartę.R.I.P. pic.twitter.com/VXJrKVUchz — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) December 12, 2022

Kto po Hermaszewskim ma szansę na bycie kolejnym Polakiem na orbicie?

W późniejszym czasie znów kontynuował kształcenie w dziedzinie wojskowości i piastował różne stanowiska (głównie związane z lotnictwem) w strukturach wojskowych oraz PRL i niepodległej III RP. Podczas swojej ponad czterdziestoletniej służby wojskowej latał na wielu typach szybowców, samolotów śmigłowych i odrzutowych. W tym najbardziej znanych MiG-15, MiG-17, MiG-21 czy MiG-29. Co ciekawe wykonywał także loty rozpoznawcze w bojowych maszynach myśliwskich innych państw (głównie bloku zachodniego), takich jak chociażby F-16, F18, Mirage 2005 czy Su-27.Pod kątem astronautyki dał się jeszcze poznać jako prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego w latach od 1983 do 1989. Po odejściu na emeryturę rozpoczął karierę polityczną. W 2001 roku bez powodzenia starał się o mandat senatora z ramienia listy SLD-UP, ale już w 2002 roku dostał się do sejmiku mazowieckiego. Jego kolejna kandydatura do sejmu z ramienia SLD nie wiązała się jednak ze zdobyciem wystarczającej liczby głosów i finalnie nie otrzymał mandatu poselskiego. Kilka lat później w 2009 roku napisał książkę Ciężar nieważkości: opowieść pilota-kosmonauty.Do niedawna perspektywa na kolejnego Polaka w przestrzeni kosmicznej nie była zbyt pozytywna i nie było wielkiej nadziei, na szybkie pojawienie się tam kolejnego przedstawiciela z naszego kraju po Mirosławie Hermaszewskim. Jednak pod koniec listopada 2022 roku dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej ogłosił listę astronautów, w której znalazł się dr Sławosz Uznański pracujący w CERN przy LHC. Jego start nie jest jednak do końca pewny. Dr. Uznański znalazł się nie na liście 5 głównych astronautów, a w grupie 11 rezerwowych. Jeśli jego udział w misji dojdzie do skutku, to pomiędzy lotem Hermaszewskiego, a Sławosza Uznańskiego minie około 45 lat.Źródło: Wikipedia / własne