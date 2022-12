Na Wenus istnieje życie? NASA nie ma wątpliwości

Agencja nie wykryła na planecie fosfiny.

W 2020 roku w czasopiśmie Nature opublikowano pracę, której autorzy donosili o przełomowym odkryciu – odkryciu fosfiny w atmosferze Wenus . Było ono dość istotne, ponieważto związek chemiczny, który zgodnie z obecnym stanem wiedzy może powstawać w dwojaki sposób – tylko w laboratorium albo za sprawą pewnego rodzaju mikrobów.Rzecz jasna, o ile niewielka część świata nauki natychmiast zaczęła cieszyć się z tego, że na Wenus może istnieć życie, nie brakowało badaczy, którzy postanowili podać te rewelacje w wątpliwość. Teraz wyniki badań z 2020 roku ostatecznie obalono, a dokonano tego z pomocąAutorzy pracy z 2020 roku dokonali wykrycia fosfiny w atmosferze Wenus z użyciemzlokalizowanego na Hawajach oraz obserwatorium) w Chile. Warto zauważyć, że mowa o dwóch obserwatoriach naziemnych. Odkrycie potwierdzono wstecznie z użyciem danych zebranych przez sondę NASA –, która odwiedziła Wenus w 1978 roku.Aby sprawdzić, czy na Wenus faktycznie jest fosfina, naukowcy z NASA,i kilku innych instytucji, wykorzystali podniebne obserwatorium. Z jego pomocą odkryli, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że fosfina występuje w atmosferze Wenus, a nawet jeśli w niej występuje, to w stężeniach zbyt małych, by mogła powstać za sprawą organizmów żywych.SOFIA () to powietrzne obserwatorium, które pracowało (już zdążyło przejść na emeryturę) na wysokości 12 tysięcy metrów i było zlokalizowane na pokładzie samolotu. Ten samolot to odpowiednio zmodyfikowany

Obserwatorium SOFIA na pokładzie samolotu Boeing 747SP. | Źródło: NASA

„Nie chcesz, aby światło słoneczne przypadkowo wpadało i świeciło na czułe instrumenty Twojego teleskopu.”

„Słońce jest ostatnią rzeczą, jakiej chcesz na niebie, kiedy prowadzisz czułe obserwacje tego typu.”

Wenus jednak bez życia

Dzięki temu, że SOFIA pracowało tak wysoko, było w stanie odbierać promieniowanie podczerwone docierające na Ziemię z kosmosu. Na niższych wysokościach para wodna ziemskiej troposfery to promieniowanie pochłania. SOFIA mogło więc analizować atmosfery innych planet, nie odbierając większych zakłóceń powodowanych przez substancje chemiczne w atmosferze Ziemi.Naukowcy potrzebowali miesięcy, by z użyciem obserwatorium SOFIA móc dobrze przyjrzeć się atmosferze Wenus. Dlaczego? Otóż, SOFIA musiało być aktywowane na 30 minut przed zachodem słońca, aby nie było oświetlane bezpośrednio przez promienie słoneczne. Wenus musiała być z kolei odpowiednio ustawiona względem Ziemi.- powiedział główny autor nowej pracy –, astrochemik zNASA.Co istotne, dotychczas w wielu pracach naukowych próbowano obalić wyniki badań z 2020 roku. Chociaż i ich autorzy nie znaleźli dowodów na istnienie fosfiny na Wenus, za sprawą ogromnych ilości danych zebranych przez obserwatorium SOFIA NASA mogła wbić ostatni gwóźdź do trumny idei życia pozaziemskiego na Wenus.Naukowcy stwierdzili, że jeśli na Wenus występują śladowe ilości fosfiny, prawdopodobnie powstały one za sprawą wyładowań atmosferycznych lub aktywności wulkanicznej. Jak zatem widać, życia pozaziemskiego powinniśmy szukać raczej na innych obiektach w Układzie Słonecznym.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech; Cordiner et al.