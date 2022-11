Naukowcy wykryli asteroidę tuż przed jej zderzeniem z Ziemią

To wbrew pozorom dobra wiadomość.

Przestrzeń, którą warto monitorować

Odkrycie dokonane prawie w ostatniej chwili

Po raz szósty w historii astronomowie zdołali dostrzec asteroidę przed tym, gdy ta uderzyła w naszą planetę. 19 listopada 2022 roku, prawie cztery godziny przed zderzeniem, w ramach programu badawczegowykryto asteroidę o nazwiena kursie kolizyjnym z Ziemią. Gdy tego dokonano, naukowcy natychmiast przystąpili do obliczenia, kiedy i gdzie dokładnie obiekt spadnie na powierzchnię kuli ziemskiej.To, że omawianą asteroidę wykryto, jest doskonałą wiadomością. 2022 WJ1 była zbyt mała, aby wyrządzić jakiekolwiek szkody, natomiast jej wykrycie pokazało, że światowe techniki monitorowania asteroid stają się coraz lepsze. Dają nam zatem większą szansę na uchronienie się przed uderzeniem w Ziemię większych obiektów – takich, które już na pewno wyrządziłyby szkody, i to znaczne.Chociaż zdecydowaną większość przestrzeni kosmicznej stanowi zupełna pustka, nie brakuje w niej przeróżnych obiektów. Wiele z tych obiektów to asteroidy. Wokół Słońca krążą liczne asteroidy, które raz na jakiś czas zbliżają się do Ziemi. Jeżeli asteroida zbliża się do Ziemi na odległość mniejszą niż, jest klasyfikowana jako. Dotychczas skatalogowano 30 656 takich asteroid.Większość asteroid bliskich Ziemi to obiekty bardzo małe. Poza tym, naukowcy są przekonani, że odkryli prawie wszystkie asteroidy bliskie Ziemi wystarczająco duże, by mogły stanowić zagrożenie. W ciągu następnego stulecia żadna nie powinna jednak uderzyć w naszą planetę. To powiedziawszy, na wszelki wypadek warto być gotowym na niespodziewane zbliżenie się do Ziemi groźnego obiektu. Dlatego systemy służące do wykrywania asteroid są stale doskonalone.Wykrycia 2022 WJ1 dokonano 19 listopada o godzinie 5:53 czasu polskiego. Jako pierwsze asteroidę dostrzegło, które kontynuowało monitorowanie obiektu. Wykonało ono cztery zdjęcia, które potem pozwoliły astronomom potwierdzić odkrycie i o godzinie 6:38 czasu polskiego zgłosić je organizacjiWspomniane cztery zdjęcia wystarczyły, by obliczyć trajektorię lotu asteroidy. Wiele programów do monitorowania kolizji wykazało wstępnie, że miała ona 20% szans na uderzenie gdzieś w Amerykę Północną. Dalsze obserwacje pozwoliły naukowcom udoskonalić pomiary i przewidywania. Ostatecznie, tak jak się spodziewano, o godzinie 9:27 czasu polskiego 2022 WJ1 pojawiła się nad regionem, gdzie została dostrzeżona na niebie jako jasnozielona kula ognia.2022 WJ1 to pierwszy wykryty zawczasu obiekt, który spadł na gęsto zaludniony obszar. Nie stanowił jednak zagrożenia. To dlatego, że wchodząc w ziemską atmosferę kosmiczna skała mierzyła około metr średnicy. Czyni ją to jak dotąd najmniejsza asteroidą zaobserwowaną przed wejściem w ziemską atmosferę.