Polak może polecieć na Księżyc. Sławosz Uznański na liście ESA

„Kontrakty ESA otrzyma 6 astronautów korpusu podstawowego, w tym jeden z niepełnosprawnością i 11 rezerwowych. Ci pierwsi mają praktycznie zagwarantowane loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), a może nawet na którąś z misji księżycowych NASA realizowanych z udziałem ESA. Rezerwowi w każdej chwili mogą do nich dołączyć i rozpocząć intensywne szkolenie, jeśli ESA rozszerzy programy załogowe, w szczególności wykorzystanie ISS.”

po raz pierwszy od 13 lat wybrała nowych kandydatów na astronautów, którzy dołączą do jej szeregów. Jest ich łącznie 17 - 5 z nich otrzymało kontrakty podstawowe, 11 rezerwowe, a ostatni weźmie udział w eksperymentalnym programie dla astronautów niepełnosprawnych. Co najlepsze, w skład korpusu astronautów rezerwowych wchodzi. Ten nie dość, że ma szanse polecieć na, to także naSławosz Uznański to absolwentoraz. Od 2011 roku pracuje ww Genewie, przy. Posiada doktorat z mikroelektroniki, prowadzi badania naukowe, jest autorem licznych publikacji i książki o skutkach promieniowania.Europejska Agencja Kosmiczna wybrała polskiego naukowca spośród ponad 22 tysięcy innych kandydatów na astronautów. Decyzjawynikała zapewne z wiedzy, jaką Uznański posiada na temat promieniowania. Zajmuje się on między innymi projektowaniem elektroniki odpornej na promieniowanie i to właśnie efektów promieniowania w układach elektronicznych dotyczy jego książka.Oczywiście, osoby biorące udział w naborze ESA musiał przejść liczne testy z wiedzy o kosmosie i kosmicznych technologiach. Próbom poddano również ich inteligencję, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów czy kondycję.Chociaż Sławosz Uznański został astronautą rezerwowym, być może i tak weźmie udział w locie na Międzynarodową Stację Kosmiczna. Istnieje też szansa, że poleci na Księżyc. To pierwsze ma być wysokie prawdopodobne dlatego, że Rosja wyraziła zamiar wycofania się z. Druga kwestia będzie zależeć od przebiegu programu, przekazała w informacji prasowej Polska Agencja Kosmiczna.Co teraz czeka Sławosza Uznańskiego? ESA informuje, że astronauci rezerwowi przejdą podstawowe szkolenie na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja do lotu w kosmos. Poza tym pozostaną u swoich dotychczasowych pracodawców, czekając na odpowiedni telefon.Sławosz Uznański oczywiście niesamowicie cieszy się z tego, że Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła uczynić go astronautą. Jest też dumny, że będzie mógł reprezentować nasz kraj przy realizacji wspólnego, europejskiego programu kosmicznego.Źródło: ESA, PAP, fot. tyt. Canva