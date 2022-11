NASA: Będziemy żyć i pracować na Księżycu jeszcze tej dekady

Ambitna deklaracja.

Sukces, który daje nadzieje na przyszłość

„To pierwszy krok, jaki wykonujemy w kierunku długoterminowej eksploracji kosmosu, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata.”

„Myślę, że to historyczny dzień dla NASA, ale także historyczny dzień dla wszystkich ludzi, którzy kochają loty kosmiczne i eksplorację kosmosu. Mam na myśli to, że wracamy na Księżyc, pracujemy nad zrównoważonym programem i to (kapsuła Orion) jest pojazd, który przewiezie ludzi, którzy ponownie wylądują na Księżycu.”

„Będziemy wysyłać ludzi na powierzchnię (Księżyca), a oni będą tam mieszkać i zajmować się badaniami naukowymi. Naprawdę bardzo ważne będzie dla nas prowadzenie badań nieco poza orbitą Ziemi, a potem wykonanie dużego kroku poprzez lot na Marsa. Misje Artemis umożliwią nam posiadanie zrównoważonej platformy i systemu transportowego, które pozwolą nam nauczyć się, jak operować w środowisku głębokiego kosmosu.”

Szeroko zakrojone plany

Kilka dni temupomyślnie zapoczątkowała misję. Wystrzeliła w kosmos rakietę, która wyniosła na orbitę kapsułęi kilka satelitów typu. Kapsuła Orion udała się następnie w bezzałogową podróż dookoła Księżyca.W związku z jak dotychczas pomyślnym przebiegiem misji Artemis 1 przedstawiciele NASA są już ewidentnie pewni tego, że do 2030 roku agencja będzie w stanie założyć stałą księżycową bazę. Sugeruje to wypowiedź jednego z ważniejszych pracowników NASA – Howarda Hu, który jest w agencji menedżerem programu Orion.udzielił w zeszłą środę wywiadu Laurze Kuenssberg z– wywiadu, w którym stwierdził, iż NASA jest przekonana, że do 2030 roku ludzie będą mieszkać i pracować na Księżycu. Jest to bardzo śmiałe stwierdzenie, zwłaszcza że realizację misji bezzałogowej i budowę księżycowej stacji badawczej dzieli bardzo, bardzo długa droga., powiedział Hu., dodał.Misja Artemis 1 to dopiero początek procesu powrotu na Księżyc. Na maj 2024 roku planowana jest misja, w ramach której NASA zamierza zrealizować pierwszy załogowy przelot kapsuły Orion w pobliżu Księżyca. W 2025 roku agencja pragnie zaś przeprowadzić misję, czyli pierwsze od kilkudziesięciu lat załogowe lądowanie na Księżycu.W 2027 roku ma odbyć się załogowa misjaobejmująca lądowanie na Ksieżycu oraz dostarczenie modułuna stację kosmiczną, której dwa pierwsze moduły zostaną wcześniej dostarczone w przestrzeń w pobliżu Księżyca. Zaplanowano też już misjeoraz kolejne, ale nie podzielono się zbyt wieloma szczegółami na ich temat. Wiadomo jedynie, że mają one na celu rozbudowę stacji Lunar Gateway oraz tworzenie infrastruktury na powierzchni Księżyca.Okaże się, czy astronauci NASA faktycznie jeszcze przed końcem bieżącej dekady będą żyć i pracować na Księżycu. Program Artemis już zaliczył dość istotne opóźnienia, a kto wie, co nastąpi w przyszłości.W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć NASA powodzenia. Nie mogę się bowiem doczekać, aż powstanie pierwsza księżycowa baza.Źródło: BBC , fot. tyt. NASA