Od 2035 roku ludzkość będzie mierzyć czas inaczej, niż do tej pory

Przełomowa zmiana.

Koniec sekundy przestępnej

Zobacz też:

2035 rok punktem zwrotnym

to dodatkowa sekunda dodawana czasem w grudniu lub czerwcu, celem zsynchronizowania czasu uniwersalnego koordynowanego ze średnim czasem słonecznym. Ma ona związek z opóźniającym się ruchem obrotowym Ziemi. Ostatnią, 37. sekundę przestępną dodano 31 grudnia 2016 roku o godzinie 23:59:60 UTC. Teraz postanowiono, że ludzkość zrezygnuje z sekund skokowych już od 2035 roku., wprowadzone w 1967 roku jako precyzyjna miara upływu czasu, wykorzystujące wibracje radioaktywnych atomów, są dokładne do, w zależności od użytego pierwiastka. Niestety, obrót Ziemi nie jest powtarzalny i nieznacznie się zmienia.W 1972 roku z powyższego powodu organy zajmujące się mierzeniem czasu wprowadziły tzw. sekundę przestępną. Miało to zapewnić synchronizację uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) i standardowego cyklu dnia i nocy. Dostosowanie wymagało od urządzeń dodawania jednej sekundy mniej więcej co 21 miesięcy. Szybko rozwiązanie okazało się problematyczne dla programistów komputerowych i szeroko pojętej branży technologicznej.W 2012 roku błąd związany z sekundą przestępną spowodował wyłączenie wielu stron internetowych, w tym Reddit, Mozilla, Gizmodo i innych. W 2017 roku Cloudflare miał awarię DNS dokładnie o północy 1 stycznia, kiedy właśnie w tym roku doliczono sekundę przestępną. W tym roku Meta przedstawiła długą argumentację za tym, dlaczego powinniśmy zrezygnować z regulacji czasu.Dopiero teraz, w minionym tygodniu międzynarodowa koalicja naukowców i agencji rządowych głosowała za rezygnacją z sekundy przestępnej. Pomysł przegłosowano."Rezolucja D" nie wejdzie w życie natychmiast, ani nie będzie obowiązywała przez czas nieokreślony. Zasada wchodzi w życie w 2035 roku i będzie obowiązywała do 2135 roku.Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), odpowiedzialny za nadawanie czasu uniwersalnego, musi jeszcze przegłosować swoją zgodę na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Dubaju w przyszłym roku, co jednak wydaje się formalnością. Dotychczasowe negocjacje między BIPM a ITU okazały się pomyślne.Rosja i Białoruś były jedynymi krajami, które nie głosowały za przyjęciem rezolucji. Białoruś wstrzymała się od głosu, podczas gdy Rosja powołała się na komplikacje związane z GLONASS — jej systemem satelitów do globalnego pozycjonowania. Są one zakodowane na stałe, aby automatycznie uwzględniać sekundy przestępne.Źródło: NYTimes