Cukrowy wąż poparzył 11 uczniów. Fatalne skutki eksperymentu

Nie zachowano odpowiedniej ostrożności.

Eksperyment z cukrowym wężem doprowadził do obrażeń ciała

Police still on scene at Manly West Public School @GuardianAus pic.twitter.com/UoXZI1a5Lu — Elias Visontay (@EliasVisontay) November 21, 2022

"Otrzymaliśmy wiele telefonów z informacją, że pewna liczba dzieci doznała poparzeń podczas eksperymentu naukowego, który był prowadzony na zewnątrz szkoły"

"Dzisiejsze silne wiatry wpłynęły na eksperyment i rozwiały niektóre materiały. Dzieci doznały poparzeń górnej części ciała, klatki piersiowej, twarzy i nóg. Na szczęście większość uczniów nie odniosła poważnych obrażeń"

Czarne węże faraona, czyli cukrowy wąż - jak zrobić?

Eksperymenty na lekcjach w szkole to doskonały sposób na zainteresowanie uczniów daną dziedziną nauki, a już na pewno miła odmiana od standardowych metod nauczania. Doświadczenia tego rodzaju na lekcjach chemii nierzadko wiążą się z określonym, dlatego wykonywać je należy z wielką starannością i ostrożnością. Boleśnie przekonali się o tym nauczyciel i uczniowie szkoły w Manly West, położonej na przedmieściach miasta Brisbane w Australii.Dwóch uczniów szkoły podstawowej doznałoi zostało zabranych do szpitala po tym, jak eksperyment naukowy przeprowadzony na otwartym powietrzu i przy silnym wietrze nie poszedł zgodnie z planem. Łącznie poszkodowanych było 11 uczniów i jedna osoba dorosła, prawdopodobnie nauczyciel prowadzący eksperyment. Zdarzenie miało miejsce ok. godziny 13:20 czasu lokalnego w miniony poniedziałek.Uczniowie 5. klasy brali udział w demonstracji naukowej, aby stworzyć, znanego też potocznie jakoz sody oczyszczonej, mieszanki cukru i przyspieszacza, czyli substancji katalitycznej. Pełniący obowiązki zastępcy pogotowia ratunkowego NSW, Phil Templeman, powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że wiatr rozwiał niektóre materiały, powodując obrażenia.– powiedział.- dodał.Incydent zbadają ministerstwo edukacji, policja stanowa oraz agencja rządowa monitorująca standardy bezpieczeństwa. Jak na razie szkołę i nauczycieli pochwalono za błyskawiczną reakcję na incydent, udzielenie pierwszej pomocy dzieciom i niezwłoczne wezwanie służb ratunkowych.Czarne węże są rodzajem, który nie wybucha i nie świeci. Jest teoretycznie bezpieczniejszy niż zimne ognie (jak widać nie zawsze) i można go przygotować przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w domu.eksperyment przeprowadzaj w bezpiecznym otoczeniu, w obecności osoby pełnoletniej, o ile oczywiście nie jesteś pełnoletni. Robisz go na własną odpowiedzialność.Potrzebne są tu piasek, alkohol (spirytus, wódka) lub benzyna do zapalniczek, soda oczyszczona i cukier puder. Sodę oczyszczoną należy wymieszać z cukrem w stosunku 1:4, a z piasku usypiać kopiec ze stożkiem jak w wulkanie. Do dziury na szczycie trzeba dolać alkoholu lub benzyny, aby zwilżyć piasek. Wymieszaną sodę z cukrem należy wsypać do dziury. Wszystko trzeba następnie podpalić.Jak widać na załączonym wyżej filmie eksperyment dobrze przeprowadzać poza domem, w miejscu osłoniętym od wiatru, mając wkoło sporo przestrzeni.Źródło: The Guardian , zdj. tyt.: zrzut ekranu z osadzonego filmu ChemBlog.pl na YouTube