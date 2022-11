Miliardowi młodych ludzi grozi głuchota. To wina słuchawek i głośnych wydarzeń

Z badań wyciągnięto niepokojące wnioski.

Zmysł słuchu kontra głośna muzyka

Światowy problem

„Powtarzające się lub nawet pojedyncze przypadki niebezpiecznego słuchania mogą powodować fizjologiczne uszkodzenia układu słuchowego, objawiające się przemijającym lub stałym szumem usznym i/lub zmianami w słyszeniu.”

„Uszkodzenia spowodowane słuchaniem dźwięków z niebezpiecznego zakresu głośności mogą pogłębiać się w ciągu życia, a ekspozycja na hałas we wczesnym okresie życia może sprawić, że osoby będą bardziej podatne na utratę słuchu związaną z wiekiem.”

Temat, którego nie można zlekceważyć

Nowe badania sugerują, że ponad miliard młodych ludzi może być narażonych na uszkodzenie lub całkowitą utratę słuchu. Powodem ma być słuchanie głośnej muzyki z użyciem słuchawek, a także uczęszczanie do głośnych klubów czy na koncerty. W związku z ich rezultatami naukowcy wzywają władze państw do pilnego wdrożenia nowych regulacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa słuchu.Zespół uczonych, któremu przewodzili naukowcy zw Stanach Zjednoczonych, przeanalizował badania dotyczące praktyk słuchania muzyki o zbyt dużej głośności przeprowadzone w latach 2000-2021. W sumie jego analiza objęła 33 róże publikacje. W badaniach, na podstawie których te powstały, wzięło ponad 19 tysięcy osób.Autorzy nowej pracy, którą opublikowano na łamach czasopisma, oszacowali, że spośród tych 19 tysięcy osób 23% dorosłych i 27% nastolatków było w ciągu swojego życia narażonych na nadmierny hałas generowany przez słuchawki dedykowane słuchaniu muzyki. Na podstawie swojej analizy przewidzieli dodatkowo, że 48% osób z całego świata w wieku od 12 do 34 lat jest narażonych na hałas w głośnych miejscach publicznych takich jak luby lub bary.W oparciu o powyższe dane uczeni uważają, że globalna liczba nastolatków i młodych dorosłych, którzy mogą być potencjalnie narażeni na uszkodzenie lub utratę słuchu, waha się od 0,67 miliarda 1,35 miliarda. Czy czeka nas zatem pandemia głuchoty?szacuje, że w tej chwili ponad 430 milionów ludzi na całym świecie ma uszkodzony słuch. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na uszkodzenie słuchu, ponieważ często słuchają muzyki w słuchawkach, zwłaszcza że dziś mają do dyspozycji słuchawki nauszne, wokółuszne, douszne i dokanałowe – zarówno przewodowe i bezprzewodowe. Poza tym, często odwiedzają głośne miejsca publiczne, takie jak kluby taneczne i muzyczne., stwierdzili naukowcy.Autorzy nowych badań przyznają, że wyniki ich wysiłków nie uwzględniają czynników demograficznych, ani zmian regulacji związanych z ochroną słuchu, których dokonano w niektórych krajach. Mimo to uczeni uważają, że nawet miliard nastolatków i młodych ludzi może być narażonych na utratę słuchu w późniejszym życiu.Jak wspomniałam, uczeni wzywają do tego, aby wprowadzić jeszcze lepsze przepisy mające na celu ochronę narządu słuchu. Mnie wydaje się jednak, że znacznie skuteczniejsza w ochronie słuchu od nowych przepisów byłaby odpowiednia edukacja.Podejrzewam, że mało osób wie, jaki poziom hałasu jest groźny dla narządu słuchu. Zapewne jeszcze mniej wie, gdzie w skali hałasu plasuje się głośność, z jaką z reguły słuchają muzyki w słuchawkach.Źródło: BMJ Global Health , fot. tyt. Unsplash/Priyash Vasava