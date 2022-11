Ten meteoryt może wyjaśniać tajemnicę pochodzenia ziemskiej wody

Ma on jakieś 4,6 miliarda lat.

Pochodzenie ziemskiej wody

„Jednym z najważniejszych pytań zadawanych społeczności naukowej jest pytanie o to, skąd się wzięliśmy.”

„Ta analiza meteorytu Winchcombe daje nam wgląd w to, w jaki sposób na Ziemi pojawiła się woda – źródło tak wielkich ilości życia.”

Kosmiczna kapsuła czasu

Meteoryt, który niedawno rozbił się przed domem rodzinnym w angielskim mieście, może pomóc w rozwiązaniu tajemnicy pochodzenia znajdującej się na Ziemi wody. Ta kosmiczna skała liczy bowiem 4,6 miliarda lat i zawiera wodę, której skład przypomina skład chemiczny ziemskiej wody.Kiedy skały w wewnętrznej części młodegopołączyły się, tworząc Ziemię i inne planety, znajdowały się zbyt blisko Słońca, aby na tych planetach mogły powstać oceany. Przez długi czasbyła więc bardzo niegościnnym miejscem, ponieważ była na tyle gorąca, że na jej powierzchni nie mogło dochodzić do kondensacji wody.Na szczęście z czasem się to zmieniło – Ziemia ochłodziła się, co sprawiło, że woda w końcu mogła się na jej powierzchni utrzymać? Ale skąd ta woda się wzięła i kiedy się na niej pojawiła? Czy wchodziła w jej skład od samego początku, czy może została dostarczona później przez asteroidy lub inne kosmiczne obiekty? Istnieje kilka teorii na ten temat i nie muszą się one w pełni wykluczać. Nowe badania dokładają jednak cegiełkę do tej, zgodnie z którą woda dotarła na Ziemię w asteroidach., powiedział jeden z autorów pracy, która ukazała się w czasopiśmie Science Advances.Omawiany meteoryt spadł na podjazd pewnej brytyjskiej rodziny. Naukowcy zdołali uzyskać dostęp do niego zaledwie kilka godzin po upadku, dzięki czemu pozostał on w dużej mierze nieskażony. W efekcie jest jednym z najbardziej dziewiczych meteorytów dostępnych do analizy. Stanowi kapsułę czasu pokazującą skład skał znajdujących się we wczesnym Układzie Słonecznym.