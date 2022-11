Teleskop Jamesa Webba sfotografował w kosmosie ognistą klepsydrę

Niesamowity widok.

Spektakularny widok z kosmosu

Protogwiazda L1527 i otaczające ją chmury pyłu. Fotografia z JWST. | Źródło: NASA

Jak Słońce z przeszłości

prowadzi obserwacje dopiero od lipca, a już wielokrotnie zdążył zadziwić swoimi odkryciami i zdjęciami. Terazopublikowała kolejną niesamowitą fotografię wykonaną przez ten teleskop.Najnowsze zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba pokazuje, jak efektownie wygląda proces formowania się gwiazd. Widać na nim bowiem materię, która za sprawą młodej gwiazdy przybrała kształt ognistej klepsydry.Gwiazda, która jest bohaterką omawianego zdjęcia, to. Właściwie jest to protogwiazda klasy 0, będąca obecnie na najwcześniejszym etapie formowania się. Ma ona zaledwie 100 tysięcy lat. Dlatego pozostaje zamknięta w chmurze gazu i pyłu i jeszcze nie generuje własnej energii na drodze syntezy jądrowej tak jak nasze Słońce.L1527 jest otoczona przez wirujący dysk gazu widoczny jako malutka ciemna linia przecinająca szyjkę klepsydry. Gdy materia jest wyrzucana z protogwiazdy, zderza się z inną materią w regionie, tworząc ogromne puste przestrzenie. Obszary, z których materia nie został wywiana, cechują się niebieską i pomarańczową poświatą. Poświatę tą była w stanie dostrzec kameraprowadząca obserwacje w bliskiej podczerwieni ().Pomarańczowa i niebieska barwa są wynikiem przeplatania się różnych warstw chmur znajdujących się w pobliżu L1527. Niebieskie obszary tworzą cieńsze warstwy pyłu, a pomarańczowe – grubsze warstwy. Wszystkie te warstwy są przecinane przez wyrzucany przez protogwiazdę cząsteczkowy wodór.W tej chwili L1527 jest niestabilnym obiektem o masie stanowiącej zaledwie 20 do 40% masy Słońca. Nieustannie pochłania on jednak materię z otaczających go chmur. W ten sposób doprowadza do coraz większej kompresji swojego jądra i wzrostu temperatury w swoim wnętrzu. Ostatecznie w protogwieździe wystartuje fuzja jądrowa, a wówczas stanie się pełnoprawną gwiazdą.