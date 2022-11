Astronomowie uchwycili świeżą supernową. Ledwie godziny po wybuchu

To zdarza się rzadko.

Zasługa soczewkowania grawitacyjnego

Wielokrotny obraz pojedynczego obiektu

Aby zaobserwować śmierć gwiazdy, trzeba mieć ogromne szczęście. Dlatego astronomowie z reguły mają okazję podziwiać tylko jej odlegle następstwa. Tym razem jednak, z pomocą wygodnie zlokalizowanej gromady galaktyk, międzynarodowy zespół naukowców zdołał zmierzyć błysk światła wyemitowany przez supernową w trzech różnych momentach, w tym zaledwie kilka godzin po jej wybuchu. Zebrane przez nich dane pomogą przetestować teorie dotyczące tego, co światło umierającej gwiazdy może nam powiedzieć o jej rozmiarze.Sama gwiazda, która wybuchała jako, była zbyt odległa, by jakikolwiek teleskop mógł się jej dokładnie przyjrzeć. Tak odległa, że jej światło potrzebowało około, by dotrzeć do Ziemi. Niemniej, astronomowie byli w stanie zaobserwować zmiany, które zachodziły w blasku gwiazdy – zmiany, które ujawniły kilka rzeczy na temat jej „życia i śmierci”.Tak się składa, że światło omawianej gwiazdy po drodze do Ziemi przechodzi w obrębie gromady galaktyk– zlokalizowanej jakieś 4 miliardy lat świetlnych stąd. Powoduje to powstanie zjawiska, które niczym soczewka powiększa gwiazdę, ale nie tylko. Zjawisko sprawia też, że jednocześnie widać różne wersje gwiazdy, z różnych momentów w czasie.Naukowcy dostrzegli omawiany przypadek soczewkowania grawitacyjnego na zdjęciach wykonanych przezw 2010 roku. Na zdjęciach tych obrazy omawianej gwiazdy, powstałe za sprawą zjawiska, były rozmazane, ale dzięki sprytnemu modelowaniu astronomowie zdołali wyostrzyć trzy z nich. Na czwartym gwiazda charakteryzowała się zbyt niską jasnością.