Leonidy 2022: już w tym tygodniu deszcz spadających gwiazd

Kolejny miesiąc, kolejne spadające gwiazdy. Tym razem będziemy mogli przyjrzeć się na niebie meteorom z roju Leonidów. Maksimum roju nastąpi już niebawem, bo w nocy z czwartku na piątek, czyli z 17 na 18 listopada. Gdzie obserwować świetlne zjawiska i w jaki sposób się do obserwacji przygotować? Przekonaj się,



Leonidy – co to?

Leonidy to rój meteorów, który wykazuje swoją aktywność między 10 a 23 listopada. Jego maksimum przypada zaś jak wspomniałam na 17/18 listopada każdego roku.



Leonidy są powiązane z kometą 55P/Tempel-Tuttle – stanowią drobiny materii wyrzucone przez nią w trakcie jej podróży wokół Słońca. 55P/Tempel-Tuttle jest kometą okresową, odkrytą 19 grudnia 1865 roku, która przybliża się do Słońca co 33 lata. Po raz ostatni nastąpiło to w 1999 roku i nastąpi znowu w roku 2031.



Co ciekawe, rój Leonidów to najszybszy znany rój meteorów. Prędkość jego meteoroidów w ziemskiej atmosferze osiąga nawet 72 metry na sekundę. Zdarza się też, że tworzy niesamowicie spektakularne deszcze spadających gwiazd, zwłaszcza wtedy gdy kometa 55P/Tempel-Tuttle znajduje się blisko Ziemi. Na przykład, w roku 1966 obfitość roju oszacowano na 140 000, a w latach 1998-2002 odnotowywano nawet 3000 spadających gwiazd na godzinę.



Czego po Leonidach spodziewać się w tym roku? Kometa 55P/Tempel-Tuttle wróci w okolicę Ziemi dopiero za 8 lat, a więc nie 3000 meteoroidów na godzinę. Astronomowie spodziewają się, że w tym roku będziemy mogli zaobserwować tylko 10 do 15 zjawisk na godzinę. Mimo to warto poświęcić spadającym gwiazdom swój czas.







Leonidy 2022 – kiedy i gdzie wypatrywać?

Radiant roju Leonidów znajduje się w pobliżu gwiazdy podwójnej Gamma Leonis (Algieba) w gwiazdozbiorze Lwa. Oznacza to, że właśnie w gwiazdozbiorze Lwa powinieneś szukać spadających gwiazd.



W czwartek wieczorem gwiazdozbiór Lwa zacznie pojawiać się na niebie półkuli północnej po godzinie 22:00. Wtedy Leonidów powinieneś wypatrywać nisko nad horyzontem, na północnym-wschodzie. Wraz z upływem czasu gwiazdozbiór Lwa będzie przesuwał się wyżej i bardziej na wschód. Obserwacja Leonidów powinna być możliwa aż do 6:00 rano.



