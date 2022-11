Politycy na szczyt klimatyczny COP27 w Egipcie dotarli 400 prywatnymi odrzutowcami

Oburzająca postawa.

Hipokryzja na COP27

"Ponad 400 prywatnych odrzutowców wylądowało w Egipcie w ciągu ostatnich kilku dni"

"Przed COP27 odbyło się spotkanie, a urzędnicy egipscy poczynili odpowiednie przygotowania na ich przyjęcie lotnisku w Sharm el-Sheikh"

Co wolno wojewodzie...

to zachowanie lub sposób myślenia, cechujące się niespójnością zasad moralnych. Mianem hipokrytów często określa się polityków, którzy walczą rzekomo o proekologiczne postawy u innych, samemu żyjąc stylem życia zupełnie zaprzeczającym ekologii. Książkowy przykładem jest to, co właśnie wydarzyło się na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 2022, zwanej także jako. Politycy przylecieli na nią prywatnymi odrzutowcami.Delegaci na szczyt klimatyczny zostali oskarżeni o hipokryzję po tym, jak do Egiptu przylecieli w ponad. Jak inaczej dostać się do Egiptu? To bardzo proste: transportem zbiorowym - każdy z polityków wyemitowałby mniejszy ślad węglowy lecąc na pokładzie z innymi pasażerami., grupa analizująca trendy w fałszywych informacjach w mediach społecznościowych, stwierdziła w swoim czwartkowym raporcie, że narracje o rzekomej "hipokryzji i elitaryzmie" były jednym z głównych tematów postów sceptycznych wobec COP27. Jednocześnie mianemokreślono doniesienia jednego z hiszpański portali, który podawał liczbę 1500 prywatnych samolotów.– powiedział w czwartek AFP informator zbliżony do egipskich władz lotniczych, który prosił o zachowanie anonimowości.- przekazał.Na szczycie wypowiadał się m.in. preyzdent Polski Andrzej Duda.Media szacowały liczbę tych maszyn na. Bez względu na to, w którym miejscu leży prawda, liczba ta jest absurdalnie wysoka.5 listopada setki aktywistów klimatycznych zablokowało płytę lotniska dla prywatnych odrzutowców na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Grupyprotestowały przeciwko braku równości pomiędzy tym co robią politycy, a co nakazuje się obywatelom. Ekolodzy uważają, że politycy powinni postępować w myśl proponowanych przez siebie proekologicznych zmian.Krytykę lotów prywatnymi odrzutowcami przez polityków dało się słyszeć również podczas ostatniego szczytu klimatycznego ONZ,, w Glasgow w listopadzie 2021 roku, kiedy to prywatne samoloty zupełnie zablokowały tamtejsze lotnisko. Sytuacja ta nie nauczyła niczego polityków, którzy dążą za wszelką cenę m.in. do usunięcia z dróg samochodów spalinowych i zmuszenia ludzi do częstszego wybierania komunikacji zbiorowej.Naukowcy twierdzą, że zmiana klimatu spowodowana spalaniem paliw kopalnych przez ludzkość potęguje siłę i częstotliwość występowania powodzi, fali upałów i suszy, które prawdopodobnie nasilą się w nadchodzących dziesięcioleciach, jeśli emisje nie zostaną ograniczone.Problem polega na tym, że często to najbiedniejsi i najsłabsi odczuwają skutki proekologicznych zmian. Politycy odpowiedzialni za ich wdrażanie nierzadko są przyłapywani na życiu w zupełnej sprzeczności z nimi.Źródło: AFP