Kolejne badanie pokazuje, że gry mają pozytywny wpływ na dzieci

Gry mogą poprawiać zdolności poznawcze.

Badanie nad wpływem gier wideo na dzieci

Kolejny dowód na pozytywny wpływ gier wideo

„Rezultaty wskazują na intrygujący potencjał, że gry wideo mogą zapewniać trening zdolności poznawczych z mierzalnymi efektami neurokognitywnymi.”

Rodzice często martwią się o to, jak gry wideo wpływają na ich pociechy. Zastanawiają się, czy mogą spowodować problemy ze zdrowiem psychicznym, sprawić, że dzieci będą zbyt mało się ruszać i nie tylko. Warto jednak pamiętać, że wielokrotnie wykazywano już, że gry to nie samo zło i że wywołują też wiele pozytywnych efektów.Teraz nowe, duże amerykańskie badanie, wyniki którego opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie, pokazuje, z graniem w gry wideo mogą wiązać się liczne korzyści dotyczące zdolności poznawczych. Przeprowadzili je uczeni zw Stanach Zjednoczonych.Dotychczas wiele badań koncentrowało się na szkodliwych skutkach grania – próbowano łączyć je z depresją czy zwiększoną agresją. Badania te obejmowały jednak stosunkowo niewielkie liczby uczestników, zwłaszcza jeżeli w ich ramach dokonywano obrazowania mózgu.W ramach nowych badańi jego współpracownicy z Uniwersytetu Vermontu przeanalizowali dane z dużego i wciąż realizowanego badania), finansowanego przezUczeni przyjrzeli się odpowiedziom z ankiet, wynikom testów poznawczych oraz badań obrazowych mózgu około 2000 dziewięcio- i dziesięciolatków, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Do grupy pierwszej należały dzieci, które nigdy nie grały w gry, a do grupy drugiej dzieci, które grały przez co najmniej trzy godziny dziennie. Wybrano właśnie taki próg, ponieważ przekracza on wytycznedopuszczające jedną do dwóch godzin gry w przypadku starszych dzieci.Zdolności poznawcze dzieci należącej do każdej z grup oceniono w ramach dwóch zadań. Pierwsze polegało na jak najszybszym naciskaniu strzałek w lewo lub w prawo na klawiaturze, w odpowiedzi na strzałki pojawiające się na ekranie. Podczas drugiego zadania na ekranie pokazywano twarze ludzi, a później pokazywano kolejny zestaw twarzy, pytając o to, czy poszczególne twarze widzieli wcześniej.Po przeprowadzeniu analizy statystycznej badacze doszli do wniosku, że dzieci grające w gry wideo konsekwentnie radziły sobie lepiej z obydwoma zadaniami. Skany mózgów wykonane metodą fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego) wykazały u graczy większą aktywność w regionach powiązanych z uwagą i pamięcią., uczeni podsumowali w swojej pracy.Na razie nie wiadomo, czy lepsze zdolności poznawcze są rezultatem grania w gry, czy jest na odwrót – lepsze zdolności poznawcze sprawiają, że dzieci chętniej spędzają czas, grając w gry wideo. Zespół ma nadzieję, że prowadząc dalsze badania nad tymi samymi dziećmi, uda się im wyjaśnić tę kwestię. Dalsze badania powinny im też umożliwić ocenę wpływu na zdolności poznawcze innych czynników – jakości snu czy otaczającego dzieci środowiska.Źródło: NIH , fot. tyt. Unsplash/Kelly Sikkema