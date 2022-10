Posłuchaj, jak brzmi pole magnetyczne Ziemi

ESA podzieliła się niecodziennym nagraniem.

Dźwięki mogą być piękne, melodyjne, wysokie, niskie, uspokajające, ale też… niepokojące. Zdecydowanie do tych ostatnich należą odgłosy, których zapisem niedawno podzieliła się Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Zapis ten jest powiązany z polem magnetycznym naszej planety. Okazuje się, że chociaż chroni ono Ziemię przed groźnym promieniowaniem, towarzyszy mu charakterystyczne dudnienie.Oczywiście, nie dość że pola magnetycznego Ziemi nie możemy zobaczyć, nie możemy tak po prostu umieścić w kosmosie mikrofonu, by je usłyszeć. To przede wszystkim dlatego, że w kosmosie panuje próżnia, a w próżni dźwięki się nie rozchodzą. Zatem, aby uzyskać zapis dźwiękowy reprezentujący pole magnetyczne naszej planety (oraz wiatr słoneczny), naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego przekonwertowali na dźwięk dane zebrane przez trzy satelity Swarm należące do ESA., powiedział Klaus Nielsen, muzyk i jeden z autorów projektu z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.Omawiany zapis dźwiękowy może przywodzić na myśl odgłosy towarzyszące trzęsieniu ziemi przedstawiane w filmach. Może kojarzyć się też z odgłosami, które powstają, gdy od lodowca odrywa się góra lodowa.Rzecz jasna, naukowcy nie stworzyli swojego dzieła, by kogokolwiek przestraszyć. Realizując swój projekt, chcieli przypomnieć wszystkim o istnieniu pola magnetycznego i o tym, jak wielkie jest jego znaczenie.Co ciekawe, badacze zaplanowali specjalne wydarzenie, w ramach którego powyższą ścieżkę dźwiękową można usłyszeć na Placu Solbjerga w Kopenhadze w Danii. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ plac ten posiada system aż 30 wkopanych w grunt głośników., informują uczeni.Głośniki na placu Solbjerga w Kopenhadze będą odtwarzać odgłosy reprezentujące pole magnetyczne Ziemi od 24 do 30 października, codziennie około godziny 8:00, 13:00 i 19:00.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA/ATG medialab