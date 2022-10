Teleskop Jamesa Webba wykonał niesamowite zdjęcie Filarów Stworzenia

Jest na co popatrzeć.

Niesamowity kosmiczny widok

Nowe spojrzenie na Filary Stworzenia

Filary Stworzenia sfotografowane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. | Źródło: NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI)

Porównanie zdjęć Filarów Stworzenia wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a (po lewej) i Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (po prawej). | Źródło: NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI), ESA/Hubble/Hubble Heritage Team

Na przestrzeni swojej krótkiej kariery Kosmicznywykonał już wiele niesamowitych zdjęć. Ostatnio powiększył jednak swoją kolekcję o kolejne. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba teraz sfotografował bowiem kultowe, które stały się kultowe za sprawą ich zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a.Filary stworzenia to formacje materii znane jako zimne filary molekularne stanowiące część międzygwiazdowego gazu i pyłu w, zlokalizowanej w, jakieś 6500 do 7000 lat świetlnych stąd. Ich nazwa wiąże się z tym, że w ich obrębie powstają nowe gwizdy. Niemniej, jednocześnie ulegają one erozji za sprawą światłą z pobliskich gwiazd, do narodzin których doszło niedawno.1 kwietnia 1995 roku Filary Stworzenia po raz pierwszy sfotografował. Astronomami odpowiadającymi za ich zdjęcie byliz Uniwersytetu Stanu Arizona. W 2011 roku region został sfotografowany przez, a w 2014 roku ponownie przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a.Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który w ostatnim czasie także skierował swój wzrok na Filary Stworzenia, ujawniając nowe szczegóły skryte za ich gazową kurtyną. To dlatego, że prowadzi obserwacje w zakresie podczerwieni i bliskiej podczerwieni i wykonuje zdjęcia o rozdzielczości wyższej niż Kosmiczny Teleskop Hubble’a.Na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba w Filarach Stworzenia widać jeszcze więcej młodych gwiazd, powstałych pod wpływem zapadnięciu się pod wpływem własnej grawitacji kieszeni pyłu i gazu. Wiadomo, że podczas swoich narodzin gwiazdy te wystrzeliwują dżety, które mogą powodować powstawanie fal uderzeniowych, uderzając w inny otaczający je materiał. Prowadzi do wytwarzania energetycznych cząstek wodoru, które są widoczne jako jaskrawoczerwona poświata. Tutaj można je wyraźnie dostrzec na szczycie drugiego i trzeciego filaru.Warto wspomnieć, że wszystkie gwiazdy zlokalizowane na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znajdują się w okolicy Filarów Stworzenia. Żadna z nich nie jest gwiazdą widoczną tak po prostu w tle, a znajdującą się tysiące czy miliony lat świetlnych dalej. Pokazuje to, o jak zatłoczonym obszarze gwiazdotwórczym mowa.Astronomowie twierdzą, że dane zebrane na temat Filarów Stworzenia przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pomogą nam w rozbudowaniu naszej wiedzy na temat powstawania gwiazd i ulepszeniu modelu tego procesu. Ciekawe, jakie jeszcze niesamowite obiekty JWST sfotografuje w przyszłości.Źródło: ESA / fot. tyt. NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI)