Ta asteroida obraca się coraz szybciej i szybciej. Nikt nie wie dlaczego

Wokół Słońca, w średniej odległości 1,27 jednostki astronomicznej, krąży planetoida, materia z której tworzy rój meteorów o nazwie. Jak się właśnie okazało, planetoida ta zachowuje się w bardzo nietypowy sposób.Naukowcy badający 3200 Phaethon odkryli, że omawiany skalisty obiekt rotuje wokół własnej osi coraz szybciej i szybciej. Zmiana prędkości rotacji nie jest wielka, albowiem co roku asteroida potrzebuje o około 4 milisekundy mniej, by wykonać pełny obrót, jednakże z reguły tempo obrotu asteroid nie zmienia się w ogóle.Jeśli dowiemy się, dlaczego Phaethon zachowuje się w taki, a nie inny sposób, być może poszerzymy zasób wiedzy na temat tak zwanych „potencjalnie niebezpiecznych” asteroid – przemykających w pobliżu Ziemi. Co istotne, sama asteroida Phaethon obecnie nie zagraża Ziemi, ale naukowcy zastanawiają się, że zmiany w jej rotacji mogłyby kiedyś doprowadzić do zmiany jej orbity i wejścia na kurs kolizyjny z Ziemią. Przezorny zawsze ubezpieczony, zwłaszcza że omawiany obiekt ma 5,8 kilometra średnicy. To niemało.Co ciekawe, Phaethon nie jest dziwna jedynie pod względem swojego tempa rotacji. Nietypowe jest również to, że asteroida okresowo zbliża się do Słońca niczym komety. Posiada też warkocz i jest jedną z zaledwie dwóch asteroid, które wytwarzają deszcze meteorów. W większości odpowiadają za nie komety.Phaethon nie jest jednak kometą, ponieważ w przeciwieństwie do komet nie posiada lodu. Dlatego czasami nazywają ją „kometą skalną”. Charakteryzuje ją też niebieska barwa, podczas gdy większość asteroid jest czerwonawa lub szarawa.Warto wspomnieć, że to, iż tempo rotacji asteroidy Phaethon się zmienia, odkryto podczas przygotowań do misji), której ta jest celem.) chce w jej ramach umieścić na obiekcie lądownik. Aby odpowiednio misję zaplanować, naukowcy chcą dowiedzieć się o asteroidzie jak najwięcej.Nad uzyskaniem dokładniejszych danych na temat rozmiaru, kształtu i rotacji asteroidy Phaethon pracował planetologw Portoryko. Przedstawił on rezultaty swojej pracy w zeszłym tygodniu, podczasPhaethon to jedna z zaledwie 11 znanych asteroid o przyspieszającej rotacji. Dla porównania, dotychczas określono tempo rotacji tysięcy asteroid. Możliwe, że zmiana tempa obrotu planetoidy Phaethon wynika z utraty masy, na przykład będącego rezultatem odgazowywania sodu. Istnieje też jednak szansa, że tempo rotacji rośnie pod wpływem ciepła Słońca.Potrzebne będą dalsze badania i symulacje, aby określić, co dokładnie sprawia, że Phaethon obraca się szybciej i szybciej. Naukowcy cieszą się jednak, że wiedzą już, jak bardzo i jak szybko zmienia się tempo rotacji tej asteroidy. Teraz będą bowiem w stanie przewidzieć, jaka będzie orientacja obiektu w przestrzeni w danym momencie.Źródło: UCF , fot. tyt. Arecibo/NASA/NSF