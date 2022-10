Naukowcy wykryli już 30 tysięcy asteroid bliskich Ziemi

Ich wypatrywanie jest bardzo ważne.

Proces, od którego może zależeć przyszłość ludzkości

Najnowsze odkryte obiekty bliskie Ziemi

Numer 1 wśród potencjalnych zagrożeń z kosmosu

Jak pokazuje nam historia dinozaurów, warto mieć oko na wszelkie kosmiczne skały, które przelatują w pobliżu Ziemi. Kto wie, może jeżeli wykryjemy groźną asteroidę zawczasu, będziemy w stanie zmienić trajektorię jej lotu lub w inny sposób zapobiec katastrofalnej w skutkach kolizji.Oczywiście naukowcy zdają sobie z tego sprawę i z użyciem całego mnóstwa obserwatoriów wypatrują asteroid w naszym otoczeniu. Tak się składa, że pozwoliły one wykryć już 30 tysięcyJeżeli w Ziemię uderzyłaby odpowiednio duża asteroida, mogłaby doprowadzić do zniszczenia całego miasta, kraju, a jeśli mielibyśmy wystarczająco dużo pecha – całej ziemskiej cywilizacji. Aby takiemu zdarzeniu zapobiec, musimy być w stanie wykrywać potencjalnie groźne kosmiczne skały. Jest to bardzo istotne zwłaszcza teraz, gdy już wiemy, że statek kosmiczny jest w stanie zmienić trajektorię lotu asteroidy, co pokazała sonda DART Na szczęście już na przełomie wieku astronomowie wzmogli wysiłki w procesie katalogowania obiektów, których orbity zbliżają się do orbity ziemi. Oficjalnie jakoklasyfikuje się te asteroidy, które przelatują w odległości do 45 milionów kilometrów od orbity naszej planety. Mowa o dystansie około 117 razy większym niż odległość Ziemi od Księżyca.Na straży czuwa szereg obserwatoriów. Ich odkrycia są gromadzone i śledzone przez) Europejskiej Agencji Kosmicznej () oraz. Na początku października poinformowano, iż placówki te dysponują już informacjami na temat 30 tysięcy obiektów bliskich Ziemi.Spośród 400 nowo odkrytych obiektów, które pozwoliły osiągnąć omawiany kamień milowy, 50 posiada ponad 140 metrów średnicy. Skała tej wielkości mogłaby zmieść z powierzchni Ziemi całe miasto. Dlatego w szczególności takie asteroidy astronomowie chcą monitorować. Tylko jeden z nowych obiektów bliskich Ziemi ma ponad kilometr średnicy.Na szczęście, listarośnie znacznie wolniej niż lista obiektów bliskich Ziemi. Takie asteroidy muszą mieć bowiem ponad 140 metrów szerokości i przelatywać w pobliżu Ziemi na dystansie do 7,5 miliona kilometrów. Wymienione kryteria spełnia tylko osiem z nowych 400 obiektów bliskich Ziemi, w tym skała kilometrowa.W większości przypadków dalsze obserwacje nowo odkrytych potencjalnie niebezpiecznych asteroid wykluczają jakiekolwiek szanse na ich zderzenie z Ziemią w nadchodzących dziesięcioleciach. Obecnie znamy jednak 1426 asteroid o „niezerowym” prawdopodobieństwie kolizji. Te są bacznie badane w ramachNa szczycie Listy Ryzyka znajduje się ogromna asteroida znana jako. Ma ona około 700 metrów średnicy, a więc po uderzeniu w Ziemię mogłaby zniszczyć cały kraj. Jako że nie widziano jej od 1979 roku, astronomowie nie mogą określić, gdzie się teraz znajduje, z jakąkolwiek realną pewnością. Istnieje jednak niewielka szansa, że uderzy w Ziemię w 2056 roku.Naukowcy podejrzewają, że w grudniu 2024 roku 1979Xb być może wykona bezpieczny przelot w pobliżu Ziemi. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, będą w stanie dokładniej przewidzieć to, co stanie się z nią w przyszłości.Źródło: ESA , fot. tyt. ESA/C. Carreau