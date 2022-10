Wycieki z Nord Stream były widoczne z kosmosu. Zobacz zdjęcia

Zarejestrowały je liczne satelity.

Satelitarne pomiary emisji

Pomiar wycieku metanu z gazociągu Nord Stream przeprowadzony przez satelitę firmy GHGSat. | Źródło: GHGSat

Problem obserwacji nadwodnych

Pod koniec września doszło do wycieków z gazociągów. Podobno wycieki te były wynikiem celowego działania, a nie awarii. Zarzuty padają w oczywistą stronę, ale dochodzenie, które ma szansę pozwolić wskazać sprawców, dopiero zostanie przeprowadzone.Żaden z gazociągów nie był wykorzystywany do transportowania gazu w momencie uszkodzenia, ale w ich nitkach wciąż znajdował się gaz pod ciśnieniem – gaz, którego głównym składnikiem jest metan. Metan ten wytrysnął z rur, wytwarzając szeroki strumień bąbelków na powierzchni morza. Jak się okazuje, dostrzegło go całe mnóstwo satelitów znajdujących się na orbicie Ziemi.Prywatna firmawykorzystała swoje satelity monitorujące emisje metanu z kosmosu, by dokonać pomiarów jednego z wycieków z gazociągów. Jak informuje, z ich pomocą dowiedziano się, że podczas tego wycieku do atmosfery uciekało aż 79 tysięcy kilogramów metanu na godzinę, co czyni go największym wyciekiem z punktowego źródła, z jakim przedsiębiorstwo miało do czynienia.Powyższy wskaźnik odpowiada ilości metanu emitowanej do atmosfery w wyniku spalania 90 tysięcy kilogramów węgla na godzinę. Jest on niezwykle wysoki, zwłaszcza że zmierzono go cztery dni po zarejestrowaniu pierwszego wycieku. Tymczasem, ostatecznie gazociągi zostały uszkodzone w czterech miejscach.Warto wspomnieć, że optyczne monitorowanie emisji metanu nad wodą jest niezwykle trudne, ponieważ woda pochłania większość krótkofalowego promieniowania podczerwonego wchodzącego w skład światła słonecznego, używanego do detekcji metanu. W rezultacie to nie dociera do czujników. Satelity firmy GHGSat były jednak w stanie obserwować wycieki pod dużymi kątami widzenia – takimi, w towarzystwie których powierzchnia morza odbijała w ich stronę najwięcej światła. Omijały więc ten problem.