Naukowcy stworzyli grę wideo, która poprawia pamięć

„Zgodnie z hipotezą, tylko grupa ćwicząca rytmikę wykazała poprawę pamięci krótkotrwałej w zadaniu rozpoznawania twarzy, dostarczając w ten sposób ważnych dowodów na to, że trening rytmiki może korzystnie wpływać na wydajność w zadaniach niemuzycznych.”

Gry wideo to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Ba, granie w nie niesie za sobą dodatkowe korzyści. Niektóre udoskonalają naszą zdolność rozwiązywania problemów, inne poprawiają koordynację ręka-oko, a jeszcze inne ułatwiają naukę języków obcych. A czy gry wideo mogą poprawiać pamięć? Tak, i to nie tylko u młodych ludzi, co właśnie udowodnili naukowcy zUczeni z Kalifornii stworzyli grę rytmiczną o nazwie, która podczas badań wpłynęła pozytywnie na pamięć krótkoterminową ich uczestników.W sumie w badaniach wzięło udział 47 osób w wieku od 60 do 79 lat. Osoby te zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza miała za zadanie grać w Rhythmicity, a druga w klasyczną wykreślankę. Wszyscy uczestnicy grali po 20 minut dziennie, po 5 dni w tygodniu, przez osiem tygodni.Różnica między dwiema grupami badanych wyklarowała się bardzo szybko. Gra Rhytmicity tak mocno stymulowała percepcję wzrokową i uwagę selektywną, że poprawiała pamięć krótkoterminową, co potwierdzono z użyciem prostego ćwiczenia związanego z rozpoznawaniem twarzy. Przeprowadzono też badania, które wykazały zwiększoną aktywność w płacie ciemieniowym – obszarze mózgu związanym z czytaniem nut, muzyką i krótkotrwałą pamięcią wzrokową., badacze napisali w swojej pracy, opublikowanej w czasopiśmie PNAS Gra Rhythmicity została opracowana wraz z perkusistą, należącym niegdyś do zespołu. Używa ona wizualnych wskazówek, aby nauczyć graczy odtwarzania rytmu na tablecie. Tempo, złożoność i wymagana precyzja w odpowiadaniu na nie rośnie w miarę postępów graczy.Częścią tego, co sprawia, że omawiana gra jest wyjątkowa, jest to, że może dostosować się do osoby, która w nią gra. Gra dostosowuje bowiem swój poziom trudności do umiejętności gracza – tak, aby zmusić go do poprawy, a jednocześnie nie zniechęcić do dalszej zabawy.Warto wspomnieć, że Rhythmicity to nie pierwsza gra badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Wcześniej opracowali oni na przykład grę o nazwie, która, jak wykazano, jest w stanie znacznie poprawiać osłabione zdolności umysłowe, zdolność utrzymywania ciągłej uwagi oraz pamięć roboczą u osób starszych już po czterech tygodniach.Jak widać, gry mogą pomagać w zachowaniu ostrości umysłu. Ciekawe, jak wiele zwykłych gier wykazuje takie same właściwości. Być może granie wrównież poprawia pamięć krótkoterminową.Źródło: PNAS, fot. tyt. Unsplash/Tigran Hambardzumyan