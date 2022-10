W sobotę deszcz meteorów. Kiedy i jak oglądać?

Nie przegap maksimum roju Drakonidów.

Drakonidy – co to takiego?

Drakonidy 2022 – kiedy i gdzie wypatrywać?

to niejedyny rój meteorów, dzięki któremu na przestrzeni roku w Polsce możemy oglądać na niebie spadające gwiazdy. Mamy też bowiemczyi nie tylko. Aktywność ostatniego z wymienionych rojów, Drakonidów, przypada właśnie na październik, a już 8 października, czyli w sobotę, będzie miało miejsce. Zatem, przygotuj się do obserwacji nieba.Drakonidy to coroczny stały rój meteorów aktywny między 6 października a 10 października. Jest on związany z kometą. Mimo że kometa ta zbliża się do Ziemi bardzo rzadko, spadające gwiazdy możemy podziwiać co roku. To dlatego, że za każdym razem, kiedy ta przelatuje blisko Słońca, jej lodowe jądro paruje i uwalnia cząstki oraz grudki pyłu, które potem tworzą długi warkocz w przestrzeni kosmicznej. Co rokuwpada w ten warkocz, a jego małe drobiny (meteoroidy) z ogromną prędkością wchodzą w atmosferę Ziemi, tworząc zjawisko spadających gwiazd.Radiant Drakonidów znajduje się w– stąd ich nazwa. Drakonidy nie należą do najaktywniejszych rojów, jednak ich aktywność znacznie zwiększa się w latach powrotu komety 21P/Giacobini-Zinner. Na przykład, w nocy z 9 na 10 października 1933 roku obserwowano aż 350 meteorów z roju Drakonidów na minutę. W tym roku kometa 21P/Giacobini-Zinner nie znajdzie się na swoim peryhelium, ale będzie miało to miejsce wkrótce, bo w roku 2025.Jak wspomniałam, maksimum roju Drakonidów przypada na 8 października, a dokładniej mówiąc na noc z 8 na 9 października. Na tę chwilę trudno przewidzieć, ile spadających gwiazd będziemy mogli tej nocy zaobserwować.Gdzie Drakonidów szukać na niebie? Około godziny 19:00 będzie można dostrzec je na północnym zachodzie, bardzo wysoko na niebie. Z czasem ich radiant będzie się jednak obniżał i przesuwał nieco mocniej na północ.