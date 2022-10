Księżyc mógł powstać w zaledwie kilka godzin

Zobacz nową wizualizację NASA.

Nowy wgląd w historię Księżyca

„Ta szybsza, jednoetapowa teoria uformowania się Księżyca daje czystsze i bardziej eleganckie wyjaśnienie obu tych nierozstrzygniętych kwestii. Może ona dać również nowe sposoby na znalezienie odpowiedzi na inne nierozwiązane zagadki. W ramach tego scenariusza Księżyc mógł zostać umieszczony na szerokiej orbicie i posiadać jądro, które nie było w pełni stopione, co potencjalnie wyjaśnia wiele jego cech, takich jak nachylona orbita i cienka skorupa. Czyni go to jednym z ciekawszych wyjaśnień pochodzenia Księżyca.”

Teoria wymagająca potwierdzenia

Miliardy lat temu wuderzyła planeta wielkości Marsa –. W wyniku tej kolizji powstał jedyny naturalny satelita Ziemi –. Ale jak szybko ten się uformował? Większość teorii mówi, że na przestrzeni miesięcy lub lat. Tymczasem, nowa symulacje przeprowadzone przezA ipokazują, że mogło to nastąpić nawet w ciągu kilku godzin.Najnowsze symulacje procesu powstania Księżyca to jedne z najbardziej szczegółowych symulacji tego typu, które dotychczas miały miejsce. Na ich podstawie stworzono przepiękną wizualizację, którą NASA podzieliła się w serwisieDotychczasowe teorie opisujące powstanie Księżyca zakładały, że gdy Theia uderzyła w Ziemię i rozpadła się na malutkie kawałeczki, tylko niewielka część ziemskiej materii zmieszała się z tymi kawałeczkami, by utworzyć Księżyc. Nowa teoria zakłada, że znacznie więcej materii pochodzącej z Ziemi wzięła udział w powstaniu satelity.Oczywiście, wcześniejsze teorie wyjaśniały wiele cech Księżyca. Niemniej, wiązały się z pewnymi problemami. Największą zagwozdką było to, dlaczego skład Księżyca jest tak podobny do składu Ziemi. Theia raczej nie miała bowiem składu identycznego z Ziemią. Właśnie dlatego w rzeczywistości bardzo prawdopodobne jest, że duża część materii tworzącej satelitę pochodzi z naszej planety., czytamy w oświadczeniu NASA.Oczywiście, w tej chwili NASA nie ma pewności, czy nowa teoria jest zgodna z tym, co miało miejsce w rzeczywistości. Aby ją potwierdzić, trzeba będzie sprowadzić z Księżyca nowe próbki materii, a następnie je przeanalizować.Na szczęście, NASA jest coraz bliżej realizacji programu, w ramach którego jej astronauci mają wrócić na Księżyc. Start pierwszej misji tego programu został opóźniony ze względu na problemy z rakietą, ale wygląda na to, że problemy te zostały rozwiązane i start odbędzie się w listopadzie.Podczas misjibezzałogowa kapsuławyruszy w bezzałogową podróż dookoła Księżyca. W 2024 roku ma odbyć się misja, zakładająca załogową podróż na orbitę satelity. Załogowe lądowanie na Księżycu w ramach misjiwyznaczono na rok 2025.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA